Feelia Ruokakauppa toimittanut jo yli kolme miljoona valmista ateriaa ympäri Suomen

FodNet Oy on suomalainen kotiruoan verkkokauppa, joka toimittaa ruokahetkiä helpottavia kotiruokia kaikkialle Suomeen. Yhtiö on perustettu 2021. Feelia Ruokakaupan suurin tuoteperhe on sisaryhtiö Feelia Oy:n valmistamat Feelia Kotiruoat. Feelia valmistaa valmiita ja esivalmistettuja aterioita, jotka erityisen valmistusmenetelmänsä ansiosta säilyvät pitkään makua ja rakennetta menettämättä. Ruokien valmistuksessa tuotteisiin ei valmistusvaiheessa lisätä säilöntäaineita ja ne valmistetaan aina laadukkaista raaka-aineista, mikä takaa tuotteiden korkean laadun ja terveellisyyden. Feelia on osa Fodelia-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsinki -pörssiin. www.feeliaruokakauppa.fi