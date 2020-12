Fellowmind ostaa Softaidean ja vahvistaa asemaansa Suomen data- ja analytiikkamarkkinassa

Helsinki (FIN) / Barneveld (NL), 21. joulukuuta 2020 – Softaidea, suomalainen edistyksellisiin analytiikka- ja business intelligence- sekä liiketoiminnan suunnitteluratkaisuihin keskittynyt asiantuntijayritys, liittyy Fellowmindiin. Kauppa vahvistaa Fellowmindin asemaa Suomen data- ja analytiikkamarkkinassa, jossa yhtiö pyrkii johtavaksi pilvipohjaisten analytiikka-, BI- ja tekoälyratkaisujen tarjoajaksi. Softaidealla on vahva asiakaskunta tukku-, vähittäis- ja autokaupassa sekä jakelussa, tukien Fellowmindin näille toimialoille ja asiakkaille suunnattua tarjoomaa. Softaidea liittyy osaksi Fellowmindin suomalaista yhtiötä eCraftia.

“Liitymme innolla osaksi eCraftin tiimiä ja Fellowmind-konsernia”, kommentoi Petri Viljanen, Softaidean toimitusjohtaja. “Fellowmindin laaja kokonaistarjooma, joka kattaa Microsoft Dynamics 365- ja Azure-liiketoiminta-alustat sekä Qlik- ja Power BI -data-analytiikkaratkaisut, mahdollistaa entistä laajemmat palvelut ja liiketoimintahyödyt asiakkaillemme. Jatkamme myös edelleen Jedox-liiketoiminnan suunnitteluratkaisujen parissa. Fellowmind tarjoaa meille paitsi uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia, mutta myös kyvyn hyödyntää kovatasoista osaamistamme entistä laajemmin. On hienoa päästä osaksi Fellowmind-perhettä.”

Emiel Putman, Fellowmindin toimitusjohtaja: “Data ruokkii voimakkaasti asiakkaidemme digitaalista muutosta. Datavetoinen liiketoiminta auttaa organisaatioita innovoimaan, sitouttamaan työntekijöitä ja asiakkaita sekä optimoimaan toimintaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Olemme ylpeitä päästessämme toivottamaan Softaidean osaksi Fellowmind-tiimiä ja odotamme innolla yhdessä työskentelyä asiakkaidemme data-ja analytiikkahankkeiden parissa.”

Ville Hemmilä, Suomen maajohtaja, eCraft part of Fellowmind: “Toivotan Softaidean kovatasoiset data- ja analytiikkaosaajat sekä tyytyväiset asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi kasvavaan Fellowmind-perheeseemme. Tavoittelemme Suomessa voimakasta kasvua niin orgaanisesti kuin yritysostoin ja tämä kauppa on osa kasvustrategiamme. Yhdessä edistämme asiakkaidemme datavetoista liiketoimintaa ja autamme hyödyntämään dataa kaikessa päätöksenteossa.”

Yrityskaupan jälkeen Fellowmind työllistää 1 600 työntekijää yli 35 toimistossa kuudessa Euroopan maassa. Konsernin liikevaihto on 210 miljoonaa euroa. Kauppa on osa Fellowmindin kasvustrategiaa yhteistyössä FSN Capitalin kanssa, matkalla kohti Euroopan johtavan yrityksen asemaa Business Applications-, Cloud Infrastructure-, Data & Analytics- ja Modern Workplace -ympäristössä.

Fellowmind

Fellowmind yhdistää ihmiset ja teknologian merkityksellisellä tavalla. Tulevaisuudessa yhä useampi kohtaaminen tapahtuu fyysisten kohtaamisten sijaan digitaalisesti. Yhtiön pyrkimyksenä on tehdä näistä kohtaamisista mahdollisimman intuitiivisia, henkilökohtaisia sekä merkityksellisiä uusimman teknologian sekä vahvan liiketoimintaymmärryksen keinoin. Vuonna 2005 perustettu Fellowmind on kasvanut yli 1 600 asiantuntijan yhtiöksi, joka toimii Saksassa, Hollannissa, Puolassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Yhtiöllä on yli 210 miljoonan euron liikevaihto. Lue lisää: www.fellowmindcompany.com

Softaidea

Softaidea on liiketoiminnan ohjaamisen informaatioon erikoistunut asiantuntijayritys. Periaatteenamme on näyttää johtamista tukevaa liiketoimintatietoa, joka liittyy olennaisena osana yrityksen johtamisjärjestelmään. Toteutamme projektimme nopeasti ja tavoitteenamme on, että asiakas saa yhdistelemästämme informaatiosta hyötyä välittömästi. Lue lisää: http://softaidea.fi

About FSN Capital

FSN Capital on vuonna 1999 perustettu johtava pääomasijoitusneuvoja Pohjois-Euroopassa, jolla on yli 2,1 miljardia euroa hallinnassaan. FSN Capital Funds keskittyy tekemään harkittuja sijoituksia Pohjois-Euroopan alueelle toimiviin yrityksiin, joiden liikearvot ovat 50M€ - 300M€:n välillä. FSN Capital Funds on yrityksilleen vastuullinen kumppani, jonka työskentelymalli perustuu vahvaan yhteistyöhön portfolioyrityksien kanssa, erityisesti työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin ja paikalliseen yhteisöön panostaen. Lue lisää: www.fsncapital.com