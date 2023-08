Fellowmind panostaa IT-järjestelmien laadunvarmistukseen aloittamalla yhteistyön tekoälyä ja visuaalisuutta hyödyntävän Leapworkin kanssa

Ernst-Jan Stigter on Fellowmindin uusi toimitusjohtaja – Nopeasti kasvavalla IT-yhtiöllä eniten työntekijöitä Suomessa 20.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Ernst-Jan Stigter on Fellowmindin uusi toimitusjohtaja tammikuusta 2023 lähtien. Ennen Fellowmindia hän toimi muun muassa Microsoftin Alankomaiden toimintojen toimitusjohtajana. Fellowmindin nykyinen toimitusjohtaja Emiel Putman jatkaa yhtiössä hallituksen jäsenenä. Fellowmind on kasvanut nopeasti viime vuosina Suomessa ja Euroopassa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Suomi on yhtiön suurin maa työntekijämäärän mukaan mitattuna ja sillä on toimintaa kahdeksassa eri kaupungissa Suomessa.