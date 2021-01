Feministisiä novelleja, tanssin pyörteitä, auringonsäteitä ja juhlapainos - Alkuvuoden käännöskirjat tarjoavat hyvän mielen nautintoja talvipäiviin

Tuoreen leivän tuoksua Cornwallissa ja tanssin pyörteitä Roomassa. Suositut brittikirjailijat Jenny Colgan ja Kate Eberlen tarjoilevat uutuuksissaan hyvän mielen nautintoja pimeisiin talvipäiviin. Lisäksi Gummerus julkaisee vuoden alkajaisiksi menestyskirjailija Cecelia Ahernilta voimaannuttavia novelleja ja romanttisen viihteen kiistattomalta kuningattarelta Nora Robertsilta juhlapainoksen 40-vuotisen kirjailijanuran kunniaksi.

Cecelia Ahern: Nainen joka sai siivet selkäänsä ja muita kertomuksia (ilmestynyt)

Menestysromaaneistaan P.S. Rakastan sinua ja Loppusanat tunnetun Cecelia Ahernin kirjoja on myyty yli 25 miljoonaa kappaletta 40 maassa. Uutuuskirja Nainen joka sai siivet selkäänsä ja muita kertomuksia on feministinen ja voimaannuttava novellikokoelma nykynaisten elämästä. Tutut, arkiset tilanteet ja asiat muuttuvat hulvattomiksi ja tarkkanäköisiksi kuvauksiksi yhteiskunnan kipupisteistä, joihin varsinkin naiset törmäävät toistuvasti. Toisia naisista pidetään hyllyllä, toiset taas uhkaavat muuttua vanhetessaan näkymättömiksi. Kokoelman 30 naista yhdistää kuitenkin se, että he kaikki löytävät omat siipensä ja luottavat niiden kantavan.

Suomentanut Lauri Sallamo ja Heidi Tihveräinen

Nora Roberts: Täysverinen irlantilainen & Heijastuksia (ilmestynyt)

Romanttisen viihdekirjallisuuden kiistattoman kuningattaren Nora Robertsin kirjailijanura alkoi 40 vuotta sitten. Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme hänen ensimmäisen pienoisromaaninsa Täysverinen irlantilainen uutena suomennoksena. Juhlakirjassa on mukana myös toinen Robertsin varhaistuotannon rakastettu helmi Heijastuksia sekä kirjailijan ja kirjoittamisen tutkijan Niina Meron esipuhe, joka taustoittaa Robertsin uraa ja hänen romaaniensa suosion syitä.

Suomentanut Maija van de Pavert

Kate Eberlen: Sinä vain (ilmestynyt)

Varautunut Letty ja itsevarma Alf kohtaavat kielikurssilla Roomassa. Italian kurssin ainoat englanninpuhujat huomaavat pian, että heitä todella yhdistävä kieli on tanssi. Molempia piinaa kuitenkin pelko. Kuinka kauan päätös elää hetkessä voi pitää menneisyyden piilossa? Miss You -hittiesikoisestaan tunnetun Kate Eberlenin uutuus Sinä vain on tarina kielestä, identiteetistä, salaisuuksista, intohimosta ja tanssista, ja se vie lukijansa vastustamattoman romanttiselle nojatuolimatkalle Italiaan ja ikuiseen kaupunkiin.

Suomentanut Maija Heikinheimo

Jenny Colgan: Auringonsäteitä ja vuoroveden vaiheita (ilmestyy 1.2.)

Kesä on saapunut Cornwalliin. Polly Waterford on rakastunut Mount Polbearnen idylliseen saaristolaiskylään, uuteen kotiinsa majakassa, leipomon pyörittämiseen sekä mehiläishoitajapoikaystäväänsä Huckleen. Lempeiden kesätuulien mukana kantautuu kuitenkin myös huolia… Rakastetun skotlantilaisen bestselleristin Jenny Colganin Auringonsäteitä ja vuoroveden vaiheita jatkaa suositun Majakanvaloa ja tuoreen leivän tuoksua -romaanin tarinaa. Colgan on hyvän mielen kirjallisuuden kestosuosikki, jonka romaaneja on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 5 miljoonaa kappaletta.

Suomentanut Paula Takio