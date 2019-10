Fest på två språk – Kaksikielisyyden juhla ordnas i Entressebiblioteket under Svenska veckan lördagen den 9.11 kl. 12-17. Till programmet hör konserter för barn och vuxna, pyssel och porträttmålning, allt på både finska och svenska.

Festen sparkas igång med en konsert för barn och familjer med gruppen Flipflop. På eftermiddagen sadlar bandet om och bjuder på en mångspråkig repertoar anpassad för en lite äldre publik under namnet Musik utan gränser – Musiikkia ilman rajoja. Under festens gång pågår Pysseldax på flera språk med Daniela Salo och författaren och illustratören Maija Hurme ritar porträtt av festdeltagarna.



Festen är en avslutning på Esbo stadsbiblioteks tvåspråkiga projekt finansierat av Regionförvaltningsverket RFV. Projektet går under namnet På två språk - Kahdella kielellä och har förverkligats på biblioteken i Esbo under 2018 och 2019. Målet med projektet har varit att möjliggöra naturliga möten mellan språkgrupperna med hjälp av evenemang och program för olika åldersgrupper som ordnas på både finska och svenska samtidigt.



Förutom festen har projektet tidigare innefattat babypoesi i samarbete med Sydkustens ordkonstskola, dramaverkstaden Bikupans drottning för daghem och förskolor med Heini Rautoma, en fotoutställning i samarbete med Esbo hembygdsförening samt författarbesök med Juha Hurme. Alla program och evenemang har ordnats på både finska och svenska samtidigt och tvåspråkigheten har även synts i publiken och hos deltagarna.



I höst kommer även Märta Tikkanen att besöka Hagalunds bibliotek 30.10 som en del av projektet.



För mera information kontakta kundbetjäningschef Eva Wilenius, ansvarig chef för svenska bibliotekstjänster i Esbo.