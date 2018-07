Festivaalin rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen Suvilahdessa, Parrukadulla sekä Hanasaarenkadulla

Sinilevät runsastumassa Helsingin merialueilla 6.7.2018 14:45 | Tiedote

Uimaveden hygieeninen laatu on edelleen hyvä ja rannikon uimarannoilla sinilevää on edelleen vähän. Mustasaaren uimarannalla ja Suomenlinnan edustalla on havaittu sinileviä. Myös saariston merivesissä on havaittu sinilevien määrän kasvaneen viime viikkoon nähden.