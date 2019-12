Festivo osti Porkka Finlandin tytäryhtiöineen

Suomalainen Festivo muodostaa vahvan kylmälaitteisiin erikoistuneen pohjoismaisen yrityskokonaisuuden ostettuaan Porkka Finlandin liiketoiminnan. ”Saamme yrityskaupan myötä tehokkuutta toimintaan sekä myyntivoimaa kansainvälisillä markkinoilla”, Festivon toimitusjohtaja Lasse Korpela sanoo.

Festivo Finland Oy ja Huurre Group Oy ovat toteuttaneet kaupan, jolla Porkka Finland Oy tytäryhtiöineen siirtyy osaksi Festivoa. Kaupan kohteena olevat yhtiöt ovat Porkka Finland Oy, Porkka Scandinavia AB, Porkka Norge AS ja Porkka UK Ltd. Uudella kokonaisuudella on toimipisteitä Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa ja Iso-Britanniassa.

”Kaupan myötä saamme muodostettua vahvan suomalaisen kylmälaitteiden valmistajan, joka on kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla. Pystymme toimintojen yhdistämisellä saamaan tehokkuutta ja myyntivoimaa meille tärkeissä markkinasegmenteissä”, Festivo Oy:n toimitusjohtaja Lasse Korpela sanoo.

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto viime vuodelta oli runsaat 50 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät yhteensä vajaat 300 henkilöä. Kaupan kohteina olevien yhtiöiden toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Yhdistymisen myötä Festivolle muodostuu neljä selkeää liiketoiminta-aluetta elintarvikkeiden kylmäketjun turvaamiseen: Kodin kylmälaitteet, Ammattikeittiöiden kylmälaitteet, Lääke- ja laboratoriokylmäkalusteet sekä Yksilölliset kylmätilaratkaisut. Yhtiöllä on kolme korkean osaamisen tuotantolaitosta.

”Olemme tunnistaneet yhteenliittymisen tuovan synergiahyötyjä, joiden arvioimme parantavan merkittävästi yhtiön tuloskehitystä ja kilpailukykyä”, Korpela sanoo.

”Tämä on erinomainen ratkaisu Porkka-liiketoimintamme osalta. Festivo on tervetullut omistaja ja yhteistyökumppani. Yhtiöillä on yhteistä historiaa, mikä tukee tehtyä ratkaisua”, Huurre Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Anttonen sanoo.

Osana järjestelyä Festivo on laskenut liikkeelle 13 miljoonan euron suuruisen nelivuotisen vakuudellisen joukkolainan. Joukkolainalla järjestellään uudelleen Festivon nykyistä rahoitusta ja vahvistetaan uuden konsernin käyttöpääomaa. Festivon taloudellisena neuvonantajana ja joukkolainan järjestäjänä on toiminut Taaleri Kapitaali Oy.

Festivo Oy

Viestintä