FiBAN palkitsi Suomen startup-yhteisön panoksesta kasvuyritysten ympäristön kehittämiseen

“Suuret, kansainvälisen tason menestystarinat vaativat syntyäkseen riittävästi kasvuhakuisia startupeja sekä sijoittajia, jotka tuovat niihin pääomaa ja osaamisensa. Olemme ilahtuneita, että Suomen jo valmiiksi kansainvälisestikin merkittävä ekosysteemi houkuttelee uusia toimijoita, joiden kanssa voimme edistää yhteisiä tavoitteita yritysten kasvun helpottamiseksi”, kertoo FiBAN ry:n puheenjohtaja Annukka Mickelsson.



Syksyllä 2021 perustettu Suomen startup-yhteisö ry edustaa 130 eri suomalaista kasvuyritystä eri vaiheista, aina alkuvaiheesta yksisarvisiin asti.

“Startupien merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on keskeinen ja kasvava. Haluamme yhteisössämme tehdä työtä sen puolesta, että Suomi on maailman paras paikka kasvuyrityksille. Konkreettisena tavoitteenamme on rakentaa startup-sektorista metsä- ja metalliteollisuuden kaltainen talouden kivijalka Suomeen, joka tuo hyvinvointia ja takaa hyvinvointiyhteiskuntamme jatkon. Olemme valtavan kiitollisia, että yhteisömme työ ja tavoitteemme on huomioitu. Haluammekin kannustaa kaikkia mukaan yhteistyöhön tämän yhteisen tavoitteen puolesta”, iloitsee yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Vuoden sisarjärjestö tulee Tanskasta - “Yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian kanssa kasvussa”

Vuoden suojelusenkelin lisäksi FiBAN palkitsee vuosittain sisarjärjestön, jonka tuki on ollut yhdistykselle merkittävää. Tänä vuonna palkinnon vastaanotti Tanskan sijoittajaverkosto DanBAN, jonka kanssa FiBAN on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä toiminnan alusta asti.

“Yhteistyö niin pohjoismaisten kuin Baltian sijoittajien kanssa on viime vuosina kasvanut ennestään, ja kansainvälisten sijoitusten osuutta on pyritty lisäämään yhteisten ohjelmien kautta. Tämä on tärkeä tapa paitsi kasvattaa suomalaisten enkelisijoittajien verkostoja ja laajentaa markkinoita myös tavoitella suurempia sijoituskierroksia”, Mickelsson toteaa.



