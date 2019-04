Fidelix Group förvärvar EcoGuard och skapar nordisk marknadsledare för att göra byggnader smarta

Jaa

Free to use 5.4.2019 at 7.00 CET. Fidelix Holding Oy har den 2 april ingått ett avtal om att förvärva EcoGuard AB, marknadsledande svensk leverantör av molnbaserad mjukvara, sensorprodukter och innovativa lösningar för fastighetsägare inom bostäder.

Signing Björn Fagerdahl (left) _ Tero Kosunen (right)

EcoGuards lösningar möjliggör temperaturmätning och fakturering av vatten och el baserad på individuell konsumtion (IMD), som hanteras och administreras i CURVES - en kraftfull molntjänst för dataanalys och visualisering. Plattformen gör det möjligt för fastighetsägare att analysera, visualisera, optimera och fakturera energi baserad på faktisk användning. Förbrukning av el och vatten kan analyseras av både fastighetsägare och enskilda boende. "EcoGuard har en imponerande meritlista från att lösa fastighetsägares utmaningar i ett brett perspektiv. Erfarenheterna och betygen vi fått från EcoGuards kunder har varit utmärkta - utan undantag. Det är det bästa beviset på det fantastiska arbetet som hela laget har gjort sedan 2004. "säger Tero Kosunen, VD Fidelix. "Vi är glada att få vara en del av Fidelix-koncernen. Vi tror att Fidelix är en idealisk partner för att stödja vår tillväxtplan i Sverige, och vi ser också en stor möjlighet för oss att växa med vårt erbjudande till bostadsbyggare och fastighetsägare i Finland och andra nya marknader. Vi kommer att bli ännu starkare tillsammans i digitaliseringen av byggnader i Norden ", säger Björn Fagerdahl, VD EcoGuard. EcoGuard har idag en omsättning på 100 MSEK och cirka 50 anställda. Förvärvet har ingen inverkan på de anställda i EcoGuard eller Fidelix. Pro forma nettoomsättning för Fidelix-koncernen är nu över 40 miljoner euro och koncernen sysselsätter 280 personer.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Signing Björn Fagerdahl (left) _ Tero Kosunen (right) Lataa

Linkit