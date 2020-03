Fiksuruoka.fi auttaa pitämään huolta yli 70-vuotiaista: ilmainen kotiinkuljetus kaikkialle Suomeen

"Verkosta voi tilata mummolle tai isälle ruokaa kotiin ja varmistaa, että he pärjäävät"

Hävikkiruokaa verkossa myyvä Fiksuruoka.fi tarjoaa ilmaisen kotiinkuljetuksen koko Suomeen yli 70 euron tilauksiin. Eilen maanantaina hallitus antoi toiminta-ohjeen, jossa yli 70-vuotiaat määrättiin "karanteenin kaltaisiin oloihin”. Heidän tulee pysytellä kotona ja eristettynä muista ihmisistä.

”Näinä erityisinä aikoina haluamme tarjota erityistä apua sitä tarvitseville ja olla osaltamme mukana taistelemassa koronaviruksen leviämistä vastaan. Ikäihmisten liikkumisen rajoittaminen hankaloittaa kaupassakäynti ja monia arkisia toimia. Meidän palvelumme on kuin tehty tähän, koska pystymme toimittamaan ihmisille kotiin elintarvikkeita, jotka säilyvät pitkään”, yhtiön toimitusjohtaja Juhani Järvensivu sanoo.

Korona on kasvattanut ruoan tilaamista kotiin merkittävästi. Fiksuruoka.fi:n kotiinkuljetuksien määrä kymmenkertaistui jo viime viikon lopun aikana. Aikaisemmin verkkokaupasta on tilattu paketteja enimmäkseen noutopisteille ympäri Suomen. Koko verkkokaupan myynti puolestaan kolminkertaistui viime viikon aikana.

“Nyt jos koskaan meidän nuorempien on tärkeää pitää huolta vanhemmistamme ja isovanhemmistamme. Verkosta voi tilata mummolle tai isälle ruokaa kotiin ja varmistaa, että he pärjäävät. Kaikki vanhemmat ihmiset eivät osaa tai heillä ei ole välineitä tehdä sitä. Nyt on hyvä hetki auttaa”, Järvensivu sanoo.

Näin tilaat ruokapaketin läheisellesi kotiin Fiksuruoka.fi verkkokaupasta:

Mene Fiksuruoka.fi verkkokauppaan ja lisää ostoskoriin haluamasi tuotteet (jos haluat ilmaisen kotiinkuljetuksen, tuotteita pitää lisätä 70 € edestä)

Mene kassalle ja täytä läheisesi postinumero sille tarkoitettuun kenttään

Valitse toimitustavaksi Postin kotiinkuljetus tai Matkahuollon Jako-paketti, mikäli haluat tuotteet kotiin toimitettuna

Syötä “Toimitus” kohtaan läheisesi osoite (Huom! “Yhteystietosi” kohtaan tulee omat tietosi)

Voit maksaa tilauksen haluamallasi tavalla: verkkopankkimaksu, korttimaksu, lasku tai osamaksu

Tilaus toimitetaan läheisellesi 1-3 arkipäviän kuluessa. Läheisesi saa tekstiviestin edellisenä päivänä ennen toimitusta, jossa hän voi valita sopivan toimitusajan.

Fakta Fiksuruoka.fi

Fiksuruoka.fi on ainoa suomalainen hävikkiruoan verkkokauppa. Verkkokaupan valikoima koostuu pääosin suomalaisten valmistajien, maahantuojien ja tukkuketjujen poisto- ja jäännöseristä, jotka ovat vaarassa tulla hävitetyiksi. Syynä voi olla esimerkiksi tuotteen poistuminen valikoimasta, uudistunut myyntipakkaus, liian suuri varasto tai lähestyvä parasta ennen -päiväys.

Fiksuruoka.fi tekee yhteistyötä Suomessa lähes kaikkien isojen kuivaelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien kanssa Toimittajina ovat mm. Jalostaja, Nestle, Orkla Care, Myllyn Paras, Oriola ja Läntmannen Cerelia. Fiksuruoka.fi toimittaa ruokapaketteja kaikkialle Suomeen 1-3 arkipäivässä, kumppaneita kuljetuksissa ovat DB Schenker, Posti ja Matkahuolto.