Fiksuviini.fi tuo ensimmäisenä Suomessa ammattilaisten parhaat viinivinkit ja -ohjeet ilmaiseksi kaikkien ulottuville

Fiksuviini.fi-verkkopalvelu on saavuttanut lyhyessä ajassa merkittävän aseman ja viininystävien ja alan harrastajien keskuudessa. Yli 30 000 uutiskirjeen tilaajaa ja some-seuraajaa osoittavat, että kiinnostus kukkarolle sopiviin viinilöytöihin on valtava.

Fiksuviini-palvelun valikoima syntyy Alkon hinta-laatusuhteeltaan parhaista viineistä, jotka kokeneet viinikriitikot ovat maistaneet ja havainneet poikkeuksellisen laadukkaiksi. Fiksuviini etsii ja kuratoi Alkon valikoimassa olevien noin 10 000 viinin joukosta laadukkaimmat sopuhintaiset tuotteet. Fiksuviinistä on tullut suosittelija, johon luotetaan.

Fiksuviinin kuluttajat eivät ole tarjoushaukkoja, vaan viinistä ymmärtäviä ja laatutietoisia kuluttajia. Viinien hinta-laatusuhde kiinnostaa kuluttajia enemmän kuin niiden absoluuttinen laatu.

Vastaavasti pelkkä alehinta ei riitä, eikä sopivuus ruoan kanssa ole aina viinin ostopäätöksen syy. Laatuun kuuluu myös odotus vaihtelusta ja elämyksistä.

”Jotta tähän on päästy, Fiksuviini on kytkenyt joukon kokeneita viinikriitikoita maistamaan viinit jo valintaprosessin aikana. Näin saamme oman mielipiteen lisäksi muiden ammattilaisten näkemyksen viinien hinta-laatusuhteesta verrattuna vallitsevaan hyllyvalikoimaan sekä kunkin viinin tuotantoalueen yleiseen hinta-laatutasoon”, Fiksuviinin Henry Johansson selvittää.

Fiksuviinin ammattilaiset ja asiantuntijat suhtatuvat listattuihin viineihin aivan kuin ne olisivat hyvän ravintolan kattava viinikokoelma.

”Emme siis pyri mahdollisimman suureen nimikemäärään, vaan valikoiman persoonallisiin poikkeamiin, jotka tarjoavat elämyksiä ja parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen”, Johansson vakuuttaa.

Samaan tapaan kuin Fiksuviiniin valikoituvien viinien löytämiseksi käytetään asiantuntijaverkostoa, sama periaate koskee Viinikaveri-kysymyspalvelua, josta saa vastauksia niihinkin kysymyksiin, joita ei ole koskaan kehdannut kysyä.

Viinikaverista saa vastaukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mistä idea Viinikaveri-palveluun syntyi?

”Olin kerran Alkossa ostamassa poikkeuksellisen arvokasta viinipulloa ja kyselin neuvoa henkilökunnalta. Minua neuvottiin auliisti. Kun kysyin myyjältä, onko hän maistanut viinin, vastaus oli aina sama: en ole. Kokemus toistui kymmenkunta kertaa peräkkäin eri viinien kohdalla”, Johansson kertoo.

Viineistä perillä olevana nautiskelijana Johansson myöntää ymmärtävänsä, että viiniä voi kyllä suositella ilman maistamista. Silloin suositus ei perustu tietoon vaan olettamuksiin ja yleistyksiin.

”Myös erilaiset tyhmät chattibotit ovat toimineet Viinikaveri-palvelun inspiraationa. Ihmiset käyttävät aikaa kysymiseen, vaikka yleisesti tiedetään, että vastaukset ovat tyhjänpäiväisiä”, Henry Johansson huomauttaa.

Lopulta päätös vastauspalvelusta syntyi erään Fiksuviini-seuraajan kysymyksistä. Tämän viininystävän maku- ja hajuaistit olivat heikentyneet, mutta rakkaus punaviinejä kohtaan ei ollut kadonnut.

”Sen sijaan, että olisin vain suositellut joitain viinejä, aloitimme siitä, miten hänen pitää käsitellä viiniä ennen nauttimista, jotta elämys olisi hänelle paras mahdollinen”, Johansson sanoo.

Sitten tutustuttiin viinilaseihin ja etsittiin niistä hänen tilanteisiinsa sopivimmat ja parhaat.

”Vasta tämän jälkeen kävimme läpi sopivia viinejä. Tajusin, että kyseinen henkilö ei olisi saanut mistään tietoa, koska vastaavaa henkilökohtaista palvelua ei ole”, Johansson muistelee.

Fiksuviinin 70 viinin valikoima on edustava kokoelma kaikkiin tarpeisiin

Alkolla on oma asiakaspalvelunsa, jossa vastataan kuluttajien kysymyksiin. Vastaajat tekevät Johanssonin mukaan työnsä hyvin, mutta on mahdotonta tuntea kaikki valikoimassa olevat yli 10 000 tuotetta.

Kuinka monta viiniä Fiksuviinin palvelussa on, joihin Viinikaverin suositukset kohdistuvat? Vai suositellaanko myös ohi oman valikoiman?

”Valikoimassamme on aina noin 70 viiniä. Valikoiman laajuus on ajateltu ikään kuin kysymyksessä olisi laadukkaan ravintolan viinilista, josta löytyy kaikille jotain. Suosittelemme vain viinejä, jotka ovat läpäisseet tiukan kriteeristön, sillä Viinikaverin suosituksien pohjalla ovat aina erityisen hyvän hinta-laatusuhteen viinit”, Henry Johansson muistuttaa.

Päävastuu kysymyksiin vastailusta alkuvaiheessa on ollut Fiksuviinin perustajalla Henry Johanssonilla. Jatkossa vastaajien ja asiantuntijoiden määrää lisätään, mikäli kysymysten määrä kasvaa. Nyt viinin moniosaaja Juha Lihtonen on jo mukana.

Viinikaverin takana ovat kovat tietäjät

Juha Lihtonen on ollut Fiksuviinin valikoiman yksi arvioijista. Hän antaa Viinikaveri-palvelulle jatkossa kasvot. Lihtonen tunnetaan viinimaailman supermiehenä, jonka kokemus ja näytöt ovat hengästyttävät.

Lihtonen on maistanut urallaan yli 30 000 eri viiniä mukaan lukien maailman himoituimmat herkut. Onhan hänen jäljiltään myös kirja The 1000 Finest Wines Ever Made. Vanhin Lihtosen maistama viini on vuodelta 1590.

Lihtosen monipuolisuuden takana ovat kokkivuodet 1990-luvun lopulla Ravintolakoulu Perhon kasvattina Suomessa, Ranskassa ja Espanjassa. Kokkihommista on perua ymmärrys, miten ruoka ja viini paritetaan.

”Opiskelin kokkivuosina myös espanjaa. Kerran lennolla Malagaan koneessa oli tuttu, joka houkutteli minut työnhakuun Mijasin kylään. Sain töitä kokkina. Sattumalta hostellissani oli kaveri, joka oli työskennellyt viinien kanssa Lontoossa 25 vuotta. Sovimme, että aina siestan aikaan hän antaa viiniopetusta minulle. Sattumat ovat johdatelleet minua kohti viinimaailmaa”, Lihtonen kertoo.

Lihtonen on toiminut kokin työn jälkeen 1990-luvun lopusta lähtien viiniagenttina sekä sommelierina lukuisissa ravintoloissa. Hän on ollut alan kouluttajana sekä viinikirjoittajana monissa lehdissä ja viinineuvojana radiossa. Esimerkiksi Silja Linen viinien ostajana hänen vastuullaan oli 40 ravintolaa ja 12 myymälää.

Viinikirjoja Lihtosella on toistaiseksi kymmenkunta ja tutkintoina arvostetut Master of Wine ja WSET-diplomi. Myös palkintoputkea riittää: Suomen paras sommelier (2000, 2002, 2003), Pohjoismaiden paras sommelier (2003) sekä välieräsijoituksia10 parhaan sommelierin joukossa niin EM- kuin MM-kisoissa.

Vain harvalla maailmassa on mahdollisuus maistaa ja kokea viinien kirjoa samaan tapaan kuin Juha Lihtosella. Hän on yksi FINE-viinijulkaisujen perustajista ja päätoimittaja FINE The Wine Magazinessa, European FINE Wine Magazinessa, FINE The American Wine Magazinessa sekä FINE Viini&Ruoka -lehdessä.

Himotuimmat suuret viinit ovat opettaneet Lihtoselle, mikä viinissä on huipussaan. Kokemusten jälkeen hän kykenee arvioimaan, mikä on rypäleen, viinityypin, alueen ja mm. vuosikerran osalta kohdillaan, vaikka kyse olisi 15 euron viinistä.

”Tätä periaatetta olen käyttänyt Fiksuviinin valikoimatyössä kuraattorina ja asiantuntijana. On ensisijaisen tärkeätä, että viinit ovat laadukkaita, edustavat aluettaan ja tarina sekä konteksti ovat kohdillaan. Suuria löytöjä on mahdollista tehdä jo hintaluokassa 20–25 euroa”, Lihtonen vakuuttaa.

”Asiantuntijuus, laatu, välittäminen, läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat asioita, joita olen oppinut arvostamaan. Siihen me pyrimme yhdessä Fiksuviinin Henry Johanssonin kanssa”, Juha Lihtonen päättää.

Fiksuviini verkossa Fiksuviini | Parhaat viinivinkit ja edulliset löydöt

Kysy Viinikaverilta Viinikaveri — Fiksuviini - Fiksumpien viinilöytöjen koti

Viinikaverin kysymyskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti