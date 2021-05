Fiksuviinistä tuli viini-ilmiö Suomessa – palvelulla on jo yli 30 000 seuraajaa

Jaa

Alkon valikoimassa olevia alennusviinejä listaava Fiksuviini-palvelu on osoittanut, että viinien hinta-laatusuhde kiinnostaa kuluttajia enemmän kuin niiden absoluuttinen laatu. Pelkkä alehinta ei kuitenkaan riitä, eikä ruokaresepti ole aina viinin ostopäätöksen syy. Laatuun kuuluu myös odotus vaihtelusta ja elämyksestä. Fiksuviini lanseeraa tiistaina 1. kesäkuuta 50 uutta viinilöytöä.

Fiksuviini-verkkopalvelu on saavuttanut lyhyessä ajassa merkittävän aseman suomalaisten viininystävien ja alan harrastajien joukossa. Fiksuviini listaa Alkon valikoimassa olevat usean maahantuojan poistoerät samaan verkkopalveluun helposti löydettäviksi.

Fiksuviinin uutiskirjeen tilaajia ja some-seuraajia on jo yli 30 000. Innostus kertoo palvelun tarpeellisuudesta sekä tavallisten viininystävien kiinnostuksesta tehdä löytöjä. Palvelun käyttäjät eivät ole tarjoushaukkoja, vaan viinistä ymmärtäviä ja laatutietoisia kuluttajia.

Viinien listaus palveluun tapahtuu kolme kertaa vuodessa, jolloin Alko tarkistaa viinien hinnat yhdessä maahantuojien kanssa. Tuotteiden hinnoittelusta vastaa maahantuoja, ei Alko. Lisäksi Fiksuviini kertoo hintatarkistusten väleissä muiden ideaan sopivien viinierien listauksista Fiksulöytö-otsikon alla.

”Olemme tuoneet Fiksuviinin avulla kuluttajien saataville ns. back vintage -viinit, sekä viinit, joiden hinta-laatusuhde on poikkeuksellisen hyvä”, Fiksuviinin Henry Johansson kertoo.

Palveluun valikoituvien viinien löytämiseksi käytetään asiantuntijaverkostoa, jotta Fiksuviinin ainoa ja selkeä lupaus täyttyy. Näin jokaisen viinin hinta-laatusuhde ylittää normivalikoiman kriteerit.

Ensiimmäiset viinit myytiin loppuun muutamassa tunnissa

Fiksulöytö-viinien tarina alkoi siitä, että lähes kaikki alennetut viinit loppuivat tiedon julkistuksen jälkeen muutamassa kymmenessä minuutissa tai muutamassa tunnissa. Erien nopea hupeneminen aiheutti harmitusta sekä palvelun käyttäjissä että sen tarjoajassa.

”Siitä saimme idean tuoda uusia viinejä, jotka täyttävät saman kriteeristön kuin hinnaltaan alennetut viinit eli ne edustavat poikkeuksellisen hyvää hinta-laatusuhdetta. Toisin kuin Fiksuviini-kertaerissä Fiksulöytö-viineissä on parempi saatavuus ja niitä voi tilata uudestaan, jos toteaa viinin lupauksen mukaiseksi”, Johansson perustelee.

Myös hinta-laatusuhteen määritteleminen sekä kriteerit herättivät keskustelua.

”On reilua käyttäjiä kohtaan, että pyydämme kokeneita viinikriitikoita maistamaan viinit jo valintaprosessin aikana. Näin saamme ulkopuolisen asiantuntijan mielipiteen viinien hinta-laatusuhteesta verrattuna nykyiseen valikoimaan sekä kunkin viinin tuotantoalueen yleiseen hinta- ja laatutasoon”, Johansson selvittää.

Mukana verkostossa on pitkän linjan sommeliereja ja viinikriitikoita kuten Pekka Suorsa, Juha Lihtonen ja Petri Pellinen, jotka kirjoittavat ja sanallistavat arviot viineistä.

Kokenut viiniasiantuntija Petri Pellinen kertoo, että maistettuja viinejä yhdistää erinomainen hinta-laatusuhde, mutta ennen kaikkea viinit ovat persoonallisuuksiltaan poikkeamia viinitarjonnassa.

”Hyvä viini herättää tunteita ja tuo uusia kokemuksia. Kaikesta ei tarvitse aina olla samaa mieltä, eikä hyväkään viini miellytä aina kaikkia. Mutta hyvässä viinissä laatu on aina todettavissa, hinnasta riippumatta. Näiden viinien ajatus on tuoda vaihtelua kuluttajille ja tuoda viinielämykset kaikkien ulottuville”, Pellinen perustelee.

Tarjousikkunan avauduttua kaupaksi menee jopa tuhat pulloa tunnissa

Jäännöserien kahdessa Fiksuviini-julkistuksessa on myyty jo yli 100 000 pulloa. Valikoituja ja arvioituja viinejä on myyty parhaimmillaan 1000 pullon tuntivauhdilla, kuten tapahtui kevään Fiksulöytö-lanseerauksessa.

Tiistaina 1. kesäkuuta Fiksuviini-palveluun tärähtää Alkon valikoimasta noin 50 viiniä joiden uusi eli aiempaa alempi hinta tekee niistä poikkeuksellisen mielenkiintoisia. Näistä viineistä kerrotaan tiistaista alkaen kaksi kertaa viikossa viiden viikon ajan uutiskirjeissä.

Koska Fiksuviini -palvelulla on niin paljon käyttäjiä, jatkossa alennetuista viinihinnoista saa tiedon ainoastaan uutiskirjeellä.

Mistä Fiksuviini-palvelun esiin nostamat viinit sitten tulevat?

Viinien maahantuojat joutuvat aina pähkäilemään poistoerien kanssa, varsinkin jos viini kuuluu Alkossa myyvintä hintakategoriaa kalliimpaan hintaluokkaan. Joskus myös ravintolat tilaavat erikoiseriä, jotka eivät kaikki menekään kaupaksi. Toisinaan taas viinien myynti ei kohtaa ennakko-odotuksia. Menekin riskikohtia on useita.

Ylijäämäksi muuttuneita laatuviinejä on aiemmin jouduttu jopa tuhoamaan tuhansia pulloja tai myymään alehinnalla mm. Viroon. Siksi on luontevaa, että poistoerät saataisiin mieluummin kotimaisille kuluttajille kuin tuhottaviksi.

Fiksuviinin tavoitteena on yhtäältä saada poistoerät myydyiksi, mutta samalla tuottaa kuluttajille positiivisia kokemuksia sellaisten viinien parissa, joihin ei muuten tutustuisi tai ostaisi mm. hinnan takia.

Palvelun vinkit otetaan hyvin vastaan, ja palaute kertoo onnistumisesta, sillä moni kuluttaja on ostanut viinejä jokaisesta vinkkikierroksesta. Fiksuviini on selkeästi osunut oikeaan kohtaan. Fiksuviinin kohdalla voidaan puhua jo mielipidejohtajuudesta, jonka antamia vinkkejä seurataan.

Fiksuviini auttaa kuluttajaa löytämään hyvän ruoka- ja seurusteluviinin

Fiksuviinin havaintoja on lisäksi se, että valikoimien laajuus niin Alkossa kuin ravintolakanavassa on niin laaja - jopa liian laaja - että ammattilaisillakin on välillä sormi suussa määrän edessä, harrastajista ja kuluttajista puhumattakaan.

Määrää kasvattaa ajatus, että meidän on tiedettävä ja tunnettava koko viinimaailma samaan aikaan, kun esimerkiksi Euroopan perinteisten viinimaiden asukkaille oman maan ja alueen viinit ovat riittäviä.

“Havaintoihin kuuluu myös se, että ruoan ja juoman parittaminen sekä ruokaan liittyvät reseptit eivät ole niin vaikuttava tekijä ostopäätöksissä kuin luullaan”, Henry Johansson kertoo.

Voi siis kysyä, olemmeko viinisuhteessamme esiintymässä kuin paraatissa, jossa halutaan esittää alkoholipoliittisten yleisten syiden takia viinille vain ruokayhteyttä. Käsi sydämelle: juotko joskus viinin viininä?

”Niin minä juon! Ja se on pirun mukavaa. Näin ei vissiin saisi sanoa, vaikka onhan sillekin termi: seurusteluviini. Se taitaakin olla kaikkein suosituin viini…” Johansson naurahtaa.

Henry Johanssonin mukaan viiniin liitetään myös valtavasti abstrakteja ominaisuuksia sekä puhetta, jotka tekevät viineistä vaikeasti lähestyttäviä ja ymmärrettäviä. Viinisuhteemme on kuitenkin pidettävissä suoremmin lähestyttävänä – aivan kuten se on vanhoissakin viinikulttuureissa: viini on maataloustuote ja elintarvike.

”Tämä ei poista sitä, että viineissä on myös ulottuvuuksia, joissa riittää tutkittavaa eliniäksi”, Johansosn täsmentää.

Esimerkkinä sommelier Petri Pellisen lähes runollisia havaintoja edellisen kierroksen viineistä:

Arid 2018 Priorat

Kirkas, runsaan rubiininpunainen viini. Tuoksu on puhdas, nuori ja raikas. Tuoksussa on kypsiä, punaisia marjoja kuten mansikkaa ja vadelmaa sekä hentoa orvokkiin viittaavaa kukkaisuutta. Maku on kuiva ja siinä on kohtalaista hapokkuutta. Maku toistaa kypsää marjaisuutta ja viinillä on runsaahkot, mutta pehmeät tanniinit. Maussa on myös hentoa mausteisuutta. Poikkeuksena alueen monille viineille, tämän viinin alkoholi ei ole ylikorostunut, vaan se on hyvin tasapainossa kokonaisuuden kanssa. Viinillä on pitkä kirsikkainen jälkimaku. Kerrassaan nautittava tasapainoinen viini. 92/100 p.

Lergenmuller Grauburgunder 2019

Kirkas, vaalea oljenkeltainen viini. Tuoksu on puhdas, nuori raikas ja runsaahko. Tuoksussa on vivahteikkuutta persikasta, aprikoosista sekä valkoisten kukkien herkkyydestä. Maku on kuivahko, raikas ja nuori. Alkoholi on tasapainossa. Maku korostaa tuoksun aprikooseja sekä hentoa mausteisuutta. Pitkähkö, raikas ja sitruunainen jälkimaku. Hyvin tehty, tasapainoinen viini. Sopiin keveille kalaruoille ja aperitiiviksi. 89/100 p.