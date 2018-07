Filatov: Hienoa, että järki voitti ja ikäsyrjivä laki perutaan

Haatainen ja Paatero: Pienimpien eläkkeiden korotus on tasa-arvoteko 3.7.2018 13:43 | Tiedote

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen esitys korottaa pienempiä eläkkeitä vaiheittain niin, että tavoitteena on 100 euron korotus, on saanut tukea monelta taholta. On vähintäänkin kohtuullista nostaa 55 000 eläkeläistä, joista 33 000 on pienituloisia naisia, köyhyysrajan yläpuolelle, toteavat kansanedustajat Tuula Haatainen ja Sirpa Paatero.