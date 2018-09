Filatov: Toimeentulotukimenot kasvavat, vaikka työttömyys alenee

Tuppurainen vaatii puuttumaan ikäihmisten taloudelliseen hyväksikäyttöön 22.9.2018 15:16 | Tiedote

Julkisuudessa on ollut esillä valepoliisivyyhti, jossa erityisesti ikäihmiset ovat olleet taloudellisen huijauksen kohteena. Vyyhtiä käsitellään nyt Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen on järkyttynyt ikäihmisten taloudellista hyväksikäytöstä. ”Valepoliisitoiminta paljastaa laajemman ongelman yhteiskunnassamme. Ikäihmisten taloudellinen hyväksikäyttö on kaikessa hiljaisuudessa huolestuttavasti lisääntynyt. Asia, joka on jäänyt liian vähäiselle huomiolle ja josta puhutaan aivan liian vähän”, sanoo Tuppurainen. Erityisen julkeaa on Tuppuraisen mielestä se, että uhreiksi on tietoisesti etsitty etunimen perusteella ikäihmisiksi arveltuja henkilöitä: Liisat, Anjat, Yrjöt, Kertut ja muut ovat olleet rikollisten tähtäimessä. Taloudellisen hyväksikäytön riskien kasvulle on monia syitä. Digitalisoituminen selittää siitä osan. Asioiden hoitaminen tapahtuu yhä enemmän sähköisesti. ”Erityisesti julkisia palveluita siirretään kiihtyvällä tahdilla sähköiseen ympäris