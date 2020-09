Fimlab selätti koronatestauksen viiveet

Elokuussa räjähdysmäisesti kasvanut koronatestien määrä haastoi koko terveydenhuollon kentän näytteenotto- ja analysointikapasiteetin.

Hetkessä moninkertaistunut näytemäärä aiheutti myös Fimlabin toiminta-alueella viivettä ensin näytteenottoon pääsemiseen. Kun näytteenoton ruuhkat saatiin purettua, viive siirtyi valtavien näytemäärien testaamiseen. Näytteenottoon joutui jonottamaan jopa viikon, ja myös testivastausten saaminen kesti pahimmillaan 5-6 päivää.

Tällä viikolla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa avattu massiivinen drive-in -näytteenottopiste vetää hyvin, ja nyt vapaita aikoja on jo saatavissa samalle päivälle. Myös näytteiden analysoinnin ruuhka on purettu tukeutumalla oman testauksen ohella yhteistyölaboratorioihin. Näytteitä on lennätetty tutkittavaksi myös Etelä-Koreaan.

Tällä hetkellä testien vastaukset saadaan alle kahdessa vuorokaudessa näytteenotosta. Fimlabin nettisivujen ajankohtaista-osioon on tulossa mittari, joka kertoo vastausviiveen päiväkohtaisesti.

Fimlab tekee valtaosan testeistä Tampereen keskuslaboratoriossaan suurilla automaattilaitteilla. Lisäksi kiireellisiä näytteitä tutkitaan PCR-pikatesteillä Fimlabin laboratorioissa Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Vaasassa. Testaus aloitettiin puoli vuotta sitten ja olemme nyt tutkineet kaiken kaikkiaan noin 120 000 näytettä.

Fimlabin toiminta-alue kattaa viisi sairaanhoitopiiriä ja noin 1,3 miljoonan asukkaan väestön. Testauskapasiteetti on tällä hetkellä noin 3000 näytettä vuorokaudessa ja nousee syksyn aikana 5000 näytteeseen. Se vastaa Fimlabin alueelle asetettua valtakunnallista tavoitetta. Koronatestitulosten vastausaikaa pystymme edelleen nopeuttamaan hiomalla testausprosessiin liittyvää tietotekniikkaa ja logistiikkaa yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa.

- Henkilöstömme venyminen ja yhteistyökumppaneiltamme saamamme arvokas tuki ovat olleet edellytyksenä palvelujen määrän nostamisessa uudelle tasolle, kiittelee toimitusjohtaja Ari Miettinen.