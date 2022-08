Fimlabin Nokian laboratorio muuttaa uusiin tiloihin 26.9.2022 alkaen

Muutos Sairaala Novan laboratorion näytteenottopalvelussa 1.6.2022 alkaen: kiireetön verikoe- ja EKG-otto edellyttävät ajanvarausta 18.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Fimlab yhtenäistää toimipisteidensä näytteenottopalveluja Keski-Suomen alueella. Keskiviikosta 1.6.2022 alkaen myös Sairaala Novan näytteenottotoimipisteessä normaali kiireetön verikoe- ja EKG-näytteenotto edellyttää aina ajanvarausta. Asiakas tekee ajanvarauksen verkkosivuilla www.fimlab.fi tai puhelimitse numerosta 010 808 515 (arkisin ma-pe klo 7-18). Vuoronumerolla asiointi Asiakas voi asioida vuoronumerolla Fimlabin näytteenottotoimipisteissä vain silloin, kun hoitoyksikkö on pyytänyt tutkimukset päivystyksenä tai haetaan tarvikkeita kotinäytteenottoa varten tai palautetaan näytteitä Nopsa-pikanäytteenottopisteessä asiointi Asiakas voi asioida Nopsa-pikanäytteenottopisteissä (Sairaala Novassa ja Jyväskylän Telefoonikujan näytteenottokeskuksessa) ilman ajanvarausta, ilmoittautumista tai vuoronumeroa, kun asiakas on nuori tai aikuinen ja tulee verinäytteenottoon ja on saanut julkisen terveydenhuollon lähetteen ja mukana on henkilökortti (esim. Kela- tai ajokortti) Toimipistekohtaise