Financial Timesin Executive MBA -arviointi 2017 - Henley Business School 25 parhaan joukossa koulutusosaamisessa ja uranäkymissä

Jaa

Kilpailun koventuessa koulutusmarkkinoilla Henley Business School on saavuttanut Financial Timesin Executive MBA -arvioinnissa vahvan aseman maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja Britanniassa. Koulutus oli maailman 25 parhaan joukossa useilla uranäkymiin ja akateemiseen osaamiseen liittyvillä mittareilla arvioituna. Henley Business School on jatkuvasti myös Britannian 10 parhaan ja Euroopan 20 parhaan business-koulun joukossa.

Financial Timesin arviointi tarjoaa MBA-koulutuksesta laajat tiedot MBA-opintoja harkitseville. Siinä arvioidaan maailman 100 johtavaa liikkeenjohdon koulua. Arvioinnissa käytetään laajaa joukkoa mittareita urakehitysmahdollisuuksista, opetuksesta sekä ja opetussisältöjen laadusta, ja näin mahdollistetaan eri koulujen ja kurssien keskinäinen vertailu. Henley Executive MBA -ohjelma on laaja maisteritason yliopistotutkinto, jonka sisältö kattaa johtamisen perusteet sekä muutoksen että ihmisten johtamisen. Ohjelman keskeinen painopistealue on ammatillisen kehittymisen lisäksi oman itsetuntemuksen parantaminen. Panostus siihen ja opiskelijoille tarjottu tuki näkyvät myös tuloksissa: Uralla eteneminen: Britanniassa sijalla 7, Euroopassa 14 ja maailmanlaajuisesti 24

Opetuksen tavoitteet saavutettu: Britanniassa sijalla 6, Euroopassa 11 ja maailmanlaajuisesti 20

Taloudellisten palkkioiden kasvu: Britanniassa sijalla 5, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti 32

Palkankorotusten keskiarvo (ennen MBA-tutkinnon aloittamista – 3 vuotta opintojen päättymisen jälkeen): 58 % Ohjelmassa opetusryhmien koko pidetään tarkoituksella pienenä, jotta opiskelijat voivat jakaa omia kokemuksiaan, haasteitaan ja oppejaan työelämästä. Näin jokainen saa henkilökohtaisesti merkityksellisen oppimiskokemuksen. Ohjelman projektityöt keskittyvät organisaatioille ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen kehittäen opiskelijoiden omaan työhön liittyvää osaamista. Henley Business School panostaa monikulttuuriseen ja monipuoliseen oppimiskokemukseen ja auttaa naisia kehittämään johtajuuspotentiaaliaan. Tulokset ovat hyviä myös näillä alueilla: Naisten osuus henkilöstöstä: Britanniassa sijalla 1, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti 2

Naisten osuus opiskelijoista: Britanniassa sijalla 3, Euroopassa 20 Henley Business School on tunnettu opettajien ja opiskelijoiden monipuolisuudesta. Tämä parantaa oppimiskokemusta kokonaisuudessaan: näkemyksiä ja osaamista on tarjolla kaikkialta maailmasta, eri kulttuureista, sekä miehiltä että naisilta. “Henley on tarjonnut yli 70 vuoden ajan johtajille mahdollisuuden vastata nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin luovasti, oivaltavasti ja peräänantamattomasti. Panostuksemme heidän henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseensä näkyy selvästi maailmanlaajuisissa arvioinneissa saavuttamisssamme hyvissä tuloksissa. Meistä on hienoa, että saamme tunnustusta monipuolisuudestamme ja sitoutumisestamme naisten johtajuuden kehittämiseen. Olemme Henleyssä ylpeitä vahvasta Executive MBA -tutkinnostamme, joka on osa innovatiivista ja dynaamista liiketoiminnan koulutustamme”, sanoo Suomen Henley Business Schoolin toimitusjohtaja Annu Matula. Koko Executive MBA -listaus löytyy Financial Timesin sivuilta.