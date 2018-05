Financial Timesin johdon koulutusohjelmien arviointi vuodelle 2018 on julkaistu - Henleyn johdon koulutusohjelmat saavuttivat huippusijoja maailmanlaajuisessa arvioinnissa

Henley Business Schoolin asiantuntemuksen ja koulutusohjelmien korkea taso ja ajankohtaisuus nousevat jälleen esiin Financial Timesin tänään julkistamassa johdon koulutuksen vuotuisessa arvioinnissa. Tulos on merkittävä, koska johdon kehittämiseen tähtäävän koulutuksen tarjonnassa kilpailu on erittäin kovaa.

Olemme edelleen yksi johtavista johtamiskoulutusta tarjoavista Pohjoismaissa sijaitsevista toimijoista. Ohjelmamme sijoittuivat Euroopassa 20 ja maailmanlaajuisesti 25 parhaan joukkoon arvioinnissa, joissa laskettiin yhteen avointen ja räätälöityjen koulutusohjelmien saamat arviot. Henley Business School sijoittui erityisen hyvin avointen ohjelmien kategoriassa, jossa se oli sijalla yksi Pohjoismaissa ja kahdeksas Euroopassa.

Financial Times aloitti johdon koulutusohjelmien arvioinnit lähes 20 vuotta sitten, ja ne perustuvat pääosin asiakkaiden antamiin palautteisiin. Arviointi on hyödyllinen tietolähde yrityksille ja asiantuntijoille, jotka suunnittelevat johtamistaitojen kehittämistä ja yrityksen menestyksen parantamista.

Avoimet ohjelmat

Henley Business School tarjoaa koulutusta, joka on korkeatasoista ja vastaa liike-elämän tämänhetkisiin tarpeisiin. Professorimme ja asiantuntijamme tulevat yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Ohjelmiemme menestys näkyy hyvinä sijoituksina koulutusohjelmien suunnittelussa, uusien taitojen ja oppimisen alueella sekä opetustavoissa ja -materiaaleissa:

Koulutusohjelmien suunnittelu: neljäs sija Euroopassa ja 11. sija maailmanlaajuisesti

Uudet taidot ja oppiminen: viides sija Euroopassa ja 10. sija maailmanlaajuisesti.

Opetusmenetelmät ja -materiaalit: viides sija Euroopassa ja 14. sija maailmanlaajuisesti.

Ohjelmiemme korkea taso näkyy myös siinä, että opettajamme arvioidaan alan kärkikymmenikköön: heidät on arvioitu neljännelle sijalle Euroopassa ja 10. sijalle maailmanlaajuisesti.

Räätälöidyt ohjelmat

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta ymmärrämme heidän organisaatioitaan, mahdollisuuksiaan ja haasteitaan. Kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa liikkeenjohdon ohjelmia heidän erityistarpeisiinsa ja olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että olemme tällä osa-alueella 25 parhaan joukossa Euroopassa ja 50 parhaan joukossa maailmanlaajuisesti.

Henley Business School on osa University of Readingiä, ja koululla on kampuksia, toimistoja ja kumppanuuksia ympäri maailmaa. Koulutusohjelmistamme on valmistunut yli 74 000 henkilöä 170 maasta. Maineemme globaalina toimijana näkyy myös tässä kansainvälisten asiakkaiden arvioissa: olemme neljännellä sijalla Euroopassa ja viidentenä maailmanlaajuisesti.

Suomen Henley Business Schoolin johtaja Annu Matula:

”Henley Business School on laajentanut viime vuosina avointen ohjelmien tarjontaa ja toteuttanut huippuluokan räätälöityjä liikkeenjohdon ohjelmia myös Suomessa. Kasvumme on ollut nopeaa, kiitos hyvien asiakkaittemme. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota Suomen markkinoilla maailmanluokan liikkeenjohdon koulutusta oli sitten kyse tutkinnosta, avoimesta tai räätälöidystä kehittämisohjelmista.

Juuri nyt kansainväliset yrityksemme tarvitsevat parasta mahdollista osaamista, kun ne uudistavat johtamiskulttuuriaan ja kehittävät innovaatiokykyään. Uusi johtamisosaaminen on aivan muuta kuin se oli muutama vuosi sitten. Siksi yritykset edellyttävät, että liikkeenjohdon koulutus on ajankohtaista ja että se tuottaa nopeasti uutta osaamista ja ajattelua.

Ketteryys ja käytännönläheisyys ovat asiakkaittemme toivelistan kärkipäässä ja myös kouluttajien tulee olla kansainvälisesti arvioituna huippuluokkaa. Henley on asiakkailleen joustava, korkeatasoinen kumppani ja uskomme, että palveluittemme avulla myös suomalaiset yritykset menestyvät entistä paremmin kovassa kansainvälisessä kilpailussa.”

FT Executive Education -arvioinnin yksityiskohtainen sisältö on nähtävissä Financial Timesin verkkosivuilta.

Henley Business School perustettiin vuonna 1945 Iso-Britannian ensimmäisenä business-kouluna ja nykyään se on yksi Euroopan vanhimmista ja arvostetuimmista liikkeenjohdon kouluista. Olemme yksi maailman harvoista kouluista, joilla on tiedekunnan ammattitaidosta ja opetuksen korkeasta laadusta kertova kolmoisakkreditointi. Samaan yltää vain 1% maailman kaikista business-kouluista. Henley Business School tarjoaa vaativia ja korkeatasoisia ohjelmia, joissa urakehitys on keskeistä. Osallistujat hankkivat uusia työkaluja sekä oppivat uudenlaisia ajattelumalleja, joita voi soveltaa heti käytäntöön vaativissa liikkeenjohdon tilanteissa. Henley on akateeminen oppilaitos ja osa University of Readingia, joka on sijoittunut kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman parhaiden koulujen joukkoon.

Lisätiedot

Sabine Doms

p. 050 912 6955

s-posti: sabine.doms@henley.fi

www.henley.fi