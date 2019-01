Finanssiala ja kumppanit: kasvun eväät tulevaan vaalikauteen

Ilotulittaminen annettava vain ammattilaisten käsiin 28.12.2018 12:31 | Tiedote

Ilotulitusoikeus on jatkossa oltava vain ilotulitusnäytöksiin luvan saaneilla ammattilaisilla. Silmävammojen ja tulipalojen määrä on vähentynyt muun muassa suojalasipakon ja rajoitusten sekä kampanjoinnin ansiosta, mutta kokonaan vahingoista ei ole päästy. Parhaillaan nimiä keräävä kansalaisaloite on vaatimuksessaan oikealla asialla.