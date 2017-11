Finanssiala jälleen yksi suurimmista veronmaksajista

S-Pankki mukaan finanssialan yhteiseen edunvalvontapöytään 15.9.2017 12:30 | Tiedote

Finanssiala ry:n (FA) hallitus on yksimielisesti hyväksynyt perjantaina 15.9.2017 S-Pankin FA:n jäseneksi. S-Pankki on osallistunut tähän asti FA:n maksuliikealueen yhteistyöhön. S-Pankin tytäryhtiö FIM varainhoito on ennestään FA:n jäsen. S-Pankin täysjäsenyys FA:ssa alkaa välittömästi.