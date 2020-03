Finanssiala kiittää Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan tuoreita talouslinjauksia

Suomen Pankki on päättänyt sunnuntaina 15.3. koronapandemian aiheuttamien maksu- ja kassavaikeuksien helpottamiseksi ostaa 500 miljoonalla eurolla yritystodistuksia. Finanssivalvonta on vahvistanut, että Euroopan keskuspankin linjausten mukaisesti pankkien tietyt lisäpääoma- ja likviditeettivaatimukset on mahdollista väliaikaisesti alittaa. Maan hallitus valmistelee myös toimia, joilla on määrä helpottaa erityisesti pk- ja palvelusektoreita.

Finanssivalvonnan johtokunta on aloittanut työn kansallisen päätöksenteon piiriin kuuluvien pääomavaatimusten tason pikaiseksi tarkistamiseksi.



”Nämä toimenpiteet ovat erittäin tervetulleita ja tarpeellisia, joilla voidaan huolehtia kotitalouksien ja yritysten rahoituksen saatavuudesta”, kiittelee Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Suomalainen finanssiala työskentelee Kaupin mukaan tiiviissä yhteistyössä maan hallituksen ja viranomaisten kanssa, että koronapandemian kielteisiä talousvaikeuksia saadaan lievennettyä. ”Suomen pankkisektori kohtaa koronaepidemian aiheuttamat riskit vakavaraisena. Toimialalla on hyvät edellytykset jatkaa asiakkaidensa luotottamista nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa. Lisätoimenpiteitä kuitenkin vielä tarvitaan sekä EU- että kansallisella tasolla.” Suomen Pankin tiedote. Finanssivalvonnan tiedote.

