Finanssialalla kolme suurinta yhteisöveron maksajaa

Finanssiala oli viime vuonna jälleen yksi merkittävimmistä verojen maksajista Suomessa. Suurimmat yhteisöveron maksajat ovat OP Ryhmä, Nordea ja Sampo-konserni. Alan maksama yhteisöveropotti kohosi arviolta 801 miljoonaan euroon, joka on noin 14,2 prosenttia veron koko tuotosta ja noin 150 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän. Suomen 13 suurimman yhteisöveronmaksajan joukossa oli viisi finanssiyhtiötä.

Alan verojalanjälki nousee 3,2 miljardiin euroon, kun mukaan lasketaan yhteen yhteisöveron (801 milj. euroa) ja vakuutusmaksuveron (768 milj. euroa) lisäksi työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut sekä valtiolle tilitettävät arvonlisäverot. Ala työllistää noin 40 000 työntekijää Suomessa.



”Jälleen kerran finanssiala on yksi Suomen suurimpia veronmaksajia eikä suinkaan aliverotettu, kuten välillä väitetään. Näin on ollut useita vuosia”, muistuttaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. ”Menestyvä finanssiala tuottaa verotuloja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi. Ala on parhaillaan suuressa mullistuksessa isojen teknologia- ja sääntelymuutosten vuoksi. Nyt on tärkeää, ettei finanssialaa rasiteta uusilla erillisveroilla.”



”Finanssiala pystyy parhaiten tukemaan työllisyyttä, kasvua ja kilpailukykyä, kun verot ja sääntely ovat viisaan maltillisella tasolla. Suomen menestymisen edellytyksenä on, että pankit ja vakuutusyhtiöt kykenevät jatkossakin rahoittamaan kotitalouksien ja yritysten investointeja ja jakamaan asiakkaidensa riskejä”, Kauppi korostaa.



Suomen suurin yhteisöveron maksaja on OP Ryhmä 185 miljoonalla eurolla. Nordea on heti kakkosena 175 miljoonalla eurolla ja Sampo-konserni sisältäen If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen kolmantena 167 miljoonalla eurolla. Muut finanssialan suuret yhteisöveronmaksajat ovat LähiTapiola-ryhmä (74 milj. euroa), ja Danske Bank Oyj (48 milj. euroa). Nämä yhtiöt olivat Suomen 13:n eniten yhteisöveroa maksaneen yhtiön joukossa. Yhdistimme yhtiöryhmien tiedot verohallinnon julkisten tietojen perusteella.



Liitteenä alan maksamat verot diaesityksenä