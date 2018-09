Finanssialan edunvalvonta vahvistuu - OP Ryhmä jäseneksi

Finanssiala ry:n (FA) hallitus on hyväksynyt 14.9.2018 OP Ryhmän jäsenekseen. Virallisesti jäsenyys tulee voimaan 1.1.2019 alkaen, mutta OP:n edustajat tulevat mukaan FA:n toimielimiin välittömästi.

FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toivottaa OP:n tervetulleeksi takaisin täysjäseneksi finanssialan edunvalvonnan pöytään. Kahden vuoden poissalonsa aikana OP oli mukana vain FA:n maksuliikealueen edunvalvontayhteistyössä.

Finanssiala haluaa olla Kaupin mukaan rakentava kumppani suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. “Edunvalvonta on tärkeä osa poliittista päätöksentekoa, ja alan yhteisellä näkemyksellä on suuri arvo päätöksentekijöiden silmissä. Tämän takia on tärkeää, että Suomessa toimivat pankit, vakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, arvopaperivälittäjät, rahastoyhtiöt ja rahoitusyhtiöt tekevät yhdessä edunvalvontatyötä. On myös finanssialan asiakkaiden etu, että toimiala yhdessä tunnistaa ennakoivasti esimerkiksi sääntelyn vaikutuksia”, Kauppi korostaa.



Finanssialan edunvalvonta tapahtuu erityisesti Brysselissä ja Frankfurtissa. "FA:lla on paras asiantuntemus ajaa alan etua EU:ssa. Tämän takia toimialan edunvalvonnan on oltava aktiivista ja asiantuntevaa siellä, missä sääntelyä luodaan. Silloin sääntelyssä otetaan parhaiten huomioon kansalliset erityispiirteemme,” Piia-Noora Kauppi tähdentää.