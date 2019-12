Finanssivalvonnalta seuraamusmaksu S-Pankille

S-Pankin Rahastopörssi: Taloushuolet saivat rahastosäästäjät odotuskannalle 16.10.2019 06:59:00 EEST | Tiedote

Talousnäkymien muuttuminen yhä epävarmemmiksi on iskenyt myös suomalaisten sijoitushalukkuuteen. Paniikkia ei ole näkyvissä, mutta varovaisuus on kasvanut, mikä on näkynyt myös yhdistelmärahastojen uusien omistajien kasvumäärän hidastumisena. Samaan aikaan tarve omien säästöjen keräämiselle on kuitenkin lisääntynyt.