FINENTRY-palvelu opastaa Suomeen matkustavia pandemian aikana

HUS Syöpäkeskuksen kliininen lääketutkimusyksikkö jäseneksi EIT Health -verkostoon 30.12.2020 13:09:57 EET | Tiedote

HUS Syöpäkeskuksen kliininen lääketutkimusyksikkö on hyväksytty jäseneksi European Institute of Innovation and Technologyn, EIT Health -verkostoon. Verkoston myötä yksikölle avautuu uusia mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön sekä uusien lääketutkimusten että translationaalisten hankkeiden osalta.