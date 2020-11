Finland Works – virtuaalinen rekrytointitapahtuma tarjoaa tehokkaan tavan rekrytoida kansainvälisiä osaajia (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Koronavirus sumentaa kehitysnäkymiä Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla 21.10.2020 06:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on tiistaina 20.10. julkaissut Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen. Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien arviot on laadittu Pohjanmaan ELY-keskuksessa yhdessä alueellisten sidosryhmien kanssa. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit. Tekstissä esitetyt arviot on laadittu syyskuun alkupuolella. Koronavirustilanne on Pohjanmaan alueella huonontunut olennaisesti lokakuun ensimmäisellä viikolla. Alueella on siirrytty nopeasti koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Tilanne on huolestuttavin Vaasan kaupungin alueella. Vaasassa on lokakuun alussa otettu käyttöön mm. maskisuositus ja kokoontumisrajoituksia.