Finlandia kajautti kultaa itsenäisyyspäivänä European Excellence Awardsissa

Kurion Nesteelle ja Ponsselle suunnittelema Finlandia by Forest Machines palkittiin ainoana suomalaistyönä Dublinissa järjestetyssä European Excellence Awardsissa.

Suomen 100. itsenäisyyspäivän kunniaksi tehty Nesteen ja Ponssen Finlandia by Forest Machines palkittiin 6.12.2018 European Excellence Awardsissa parhaana energiasektorin kampanjana. Suomalaista työtä juhlistaneen voitokkaan kampanjan on suunnitellut Kurio, videotuotannosta on vastannut No-Office ja viestinnästä Miltton. Työ oli myös finalistina viraalikategoriassa.

”En voisi kuvitella hienompaa tapaa viettää itsenäisyyspäivää ulkomailla”, kommentoi Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori. ”Suomi maailmalle, yksi kampanja kerrallaan.”

Finlandia by Forest Machines on kerännyt maailmalla tunnustusta pitkin vuotta. Se palkittiin maailman parhaiden töiden joukossa Global SABRE Awardsissa, ensimmäisenä suomalaisena työnä ikinä ja ainoana pohjoismaisena tänä vuonna. Lisäksi se on voittanut kultaa SABRE Awards EMEA:ssa, Euroopan-laajuisessa Digital Communications Awardsissa, ja MTL Finnish Comms Awardissa, sekä saanut useita kunniamainintoja, muun muassa New Yorkissa järjestetyssä PR News Platinum Awardsissa.