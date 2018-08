Finlandia-talo korjataan kellarista katonharjaan

Finlandia-talo on Alvar Aallon tunnetuimpia töitä. Aalto oli ennakkoluuloton uudistaja, ja hänen rakennuksissaan korostuu ihmisläheisyys: ne on suunniteltu käytettäviksi. Finlandia-talon perusparannus tehdään Aallon jalanjäljissä: vuonna 2024 Finlandia-talo palvelee sekä kaupunkilaisia, juhla- ja kongressivieraita että arkkitehtuurinnälkäisiä kulttuurimatkailijoita entistä monipuolisemmin.

Finlandia-talon vuonna 1971 valmistunut päärakennus on pian 50-vuotias. Jotta rakennuksen mittaamaton arvo säilyy ja sen toimintaa voidaan kehittää entistä monipuolisemmaksi, taloon tehdään perusparannus. Finlandia-talo korjataan ja entisöidään kellarista katonharjaan ja uusitaan putkistoista julkisivuun. Uudet, kaupunkilaisille ja vierailijoille suunnattavat palvelut saavat tilat talon suojelua kunnioittaen.

Talon sisätilat kunnostetaan alkuperäistä säilyttäen. Esteettömyyttä ja hissiyhteyksiä parannetaan. Taloon suunnitellaan näyttelytilaa ja alakerran tiloja avataan Töölönlahden puiston suuntaan. Rakennetaan myös uusi, nykyistä suurempi keittiö, joka helpottaa ja tehostaa henkilökunnan työtä.

Arkkitehti Teemu Tuomi Arkkitehdit NRT Oy:stä toimii hankkeen pääsuunnittelijana.

Perusparannuksen suurimpia haasteita on nykyaikaisen tekniikan sovittaminen huomaamattomasti rakennukseen. Talotekniikan järjestelmät uusitaan kauttaaltaan.

Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä ja sen perusteella vuodenvaihteen jälkeen päätetään muun muassa hankkeen kustannuksista. Täsmentävä hankesuunnitelma, jossa esitetään ratkaisu julkisivumateriaalista, valmistuu noin vuotta myöhemmin.

Hankepäätösten jälkeen edetään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja lupien hakemiseen. Rakentaminen alkaa vuonna 2021, ja se kestää pari vuotta. Työt tehdään vaiheistettuna. Finlandia-talo pysyy auki perusparannuksen aikana.

Julkisivu on osa laajaa perusparannusta

Finlandia-talon julkisivu uusitaan osana Finlandia-talon mittavaa perusparannusta.

Esitys uudesta julkisivumateriaalista tehdään laajoihin selvityksiin ja testeihin perustuen. Tavoitteena on löytää julkisivumateriaali, joka on nykyistä kestävämpi ja täyttää suojelumääräysten vaatimukset. Julkisivujen osuus on arviolta noin 15 prosenttia koko perusparannuksen kustannuksista.

Julkisivun selvitysryhmä on kartoittanut noin puolentoista vuoden aikana lukuisia eri materiaalivaihtoehtoja, joista on kerätty näytteitä sekä tietoa niin asiantuntijoilta, materiaalivalmistajilta kuin tutkimuslaitoksiltakin. Yhteisesti on arvioitu mm. materiaalien kestävyyttä, ulkonäköä, saatavuutta sekä pohdittu vastaavuutta alkuperäiseen materiaaliin.

Rakennussuojelupäätöksen mukaan rakennuksen julkisivussa tulee säilyttää alkuperäistä vastaava arkkitehtoninen asu mm. materiaalien ja värin osalta. Siksi tutkimuksissa selvitetään myös marmorien soveltuvuutta Finlandia-talon käyttöön. Viimeisen 20 vuoden aikana on kertynyt runsaasti uutta tutkimustietoa marmorien kestävyydestä. Myös rakennusmateriaalien ominaisuuksien muokkaamiseen on tullut lisää mahdollisuuksia, joten tutkimuksessa on mukana uusia, potentiaalisia vaihtoehtoisia materiaaleja.

Finlandia-talo on maamme tunnetuimpia rakennuksia, ja sitä tullaan ihailemaan eri puolilta maailmaa. Se on osa kansallisperintöämme ja merkittävä kaupunkikuvallisesti. Finlandia-talon asiakkaiden talousvaikutus pääkaupunkiseudulle on lähes 50 miljoonaa euroa vuodessa. Finlandia-taloa on tärkeää korjata ja parantaa kestävällä tavalla.

Uudistettuna Finlandia-talo tarjoaa entistä monipuolisempia elämyksiä osana Töölönlahden alueen kehittyvää kulttuuri- ja tapahtuma-keskittymää, josta on tulossa kaupunkilaisten ja vierailijoiden suosima kohtaamispaikka niin keskustakirjasto Oodin kuin uudistuvan Finlandia-talon myötä.

Kohteen kuvia saa aineistopankista osoitteesta http://aineistopankki.hel.fi/l/QZgRM2V6MdS8.

Hankkeen etenemistä voi seurata verkkosivuilla osoitteessa: www.hel.fi/finlandia-talo.