Finlandia-talo maailmanpolitiikan tähtihetkien valokeilassa

Jaa

Helsingin keskustassa sijaitseva Finlandia-talo on konsertti- ja kongressitalo, joka on toiminut tärkeiden poliittisten kohtaamisten näyttämönä lähes 50 vuoden ajan. Suomen EU-puheenjohtajakauteen 2019 on ollut hyvin aikaa valmistautua. Aina näin ei ole, vaan tapahtumia on toteutettu jopa mahdottomalta kuulostavilla aikatauluilla.

Tieto presidenttien Trump ja Putin huippukokouksen järjestämisestä Helsingissä 16.–17.7.2018 saatiin reilu viikko ennen H-hetkeä, kesken kesälomakauden. Viidessä päivässä Finlandia-talosta rakennettiin maailman onnellisin mediakeskus, joka palveli 1500 kansainvälisen toimittajan tarpeita yli odotusten. Mediakeskus toteutettiin rautaisella ammattitaidolla, joka on karttunut vuosikymmenten kokemuksella. Tarjolla oli ympäri vuorokauden ruokaa, joka ammensi inspiraatiota suomalaisesta ruokaperinteestä ja uusista innovaatioista. Täysin varustettujen työtilojen lisäksi toimittajille tarjottiin paikkoja rentoutumiseen, kuten pihalle pystytetty pop-up-sauna ja kattoterassi näköaloineen. Tämä toi runsaasti positiivista mediahuomiota niin Suomelle, Helsingille kuin Finlandia-talolle ympäri maailmaa. Etyk 1975 – vasta valmistuneen Finlandia-talon tulikoe Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun huippukokouksen valmistelut hoidettiin ennätysajassa. Finlandia-talon suurin tulikoe koitti pian sen valmistumisen jälkeen: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin eli Etykin kolmas vaihe järjestettiin vuonna 1975. Presidentti Urho Kekkonen oli ehdottanut Suomea isäntämaaksi jo vuonna 1969. Finlandia-taloa kaavailtiin pitopaikaksi jo ennen rakennuksen valmistumista. Pitkään odotettu tieto Etyk-kokouksen tulosta saatiin 15.7., vain kaksi viikkoa ennen huippukokouksen alkua, joka koitti 30.7. Osallistujamääräksi odotettiin lähes 10 000 vierasta. Etykin tieltä Finlandia-talosta siirrettiin pois kaksi kansainvälistä lääketieteen kongressia, joille etsittiin lennossa korvaavat tilat. Kolmivuorotyöllä ja kovalla uurastuksella kaikki saatiin ajoissa valmiiksi. Finlandia-talon henkilökunta pääsi hyödyntämään oppeja, joita karttui vuoden 1973 ulkoministerikokouksen järjestelyistä. Konserttisalista poistettiin joka kolmas kiinteä penkkirivi, ja tilalle asennettiin mustat teak-pöydät. Tulkkikopit rakennettiin lavan takaosaan. Orkesterilavalle rakennettiin pitkä pöytä kuuluisaa allekirjoittamistilaisuutta varten. Sen pohjana käytettiin koulun pulpetteja, joiden runkojen päälle tehtiin kaarevat pöytäpinnat. Mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin oli Etykin tavoitteiden kannalta keskeistä. Niitä varten pystytettiin väliaikaisia tiloja auloihin. Hallintokerrokseen varattiin salainen sairastupa Neuvostoliiton huonokuntoiselle pääsihteerille Leonid Brežneville. Finlandia-talon kongressisiipi oli vasta valmistunut, ja sen tilat palvelivat paikalle saapuneita 1350 toimittajaa. Taloon rakennettiin sisäinen TV-verkosto, josta pääsalin tapahtumia pystyi seuraamaan kaikkialla. Etykin turvajärjestelyt olivat Helsingin mittakaavassa ennennäkemättömän tiukat. Vartijoita oli joka puolella, jopa katolla. Pilapiirtäjä Kari Suomalainen teki turvatoimista kuuluisan piirroksensa Kekkosen katiska, jossa arvovieraat johdatetaan metalliaidoilla ympäröityyn Finlandia-taloon. Kaikki sujui hyvin, lukuun ottamatta yhtä hiljaista hälytystä: sen aiheuttivat Kallion virastotalon katolla kiikaroivat uteliaat virkamiehet. Helsingin maine rauhallisena ja turvallisena kokouspaikkana levisi maailmalle. Luonteva kohtaamispaikka ja suosittu nähtävyys Etyk loi pohjan Finlandia-talon maineelle tärkeiden maailmanpoliittisten kokousten pitopaikkana. Suomen sijainti idän ja lännen rajalla tekee Helsingistä luontevan paikan kohtaamisille puolueettomalla maaperällä. Finlandia-talossa ovat tavanneet toisensa muun muassa presidentit George H. W. Bush ja Mihail Gorbatšov Persianlahden sodan aikaan 1990. Presidentit Bill Clinton ja Boris Jeltsin neuvottelivat talossa Naton laajenemisesta vuonna 1997. Arkkitehtuuristaan kuuluisa Finlandia-talo valitaan usein vierailukohteeksi, kun Suomeen saapuu korkea-arvoisia kansainvälisiä vieraita. Talon käytävillä ovat kulkeneet niin Euroopan hovien kuninkaalliset kuin lukuisat valtionpäämiehet. Talossa ovat pitäneet puheita myös muut arvostetut johtajat, kuten Tiibetin hengellinen johtaja Dalai-lama ja paavi Johannes Paavali II. Poliitikkojen lisäksi Finlandia-salin lavan ovat ottaneet konserteissa haltuunsa monet oman aikansa kansainväliset supertähdet, kuten Abba, Frank Zappa, Patricia Kaas, Ella Fitzgerald, Manhattan Transfers, Rupaul’s Drag Race ja Björk. Erityyliset konsertit ovat houkutelleet Finlandia-taloon laajan kävijäkunnan kaikenhenkisiä kulttuurinystäviä.

Finlandia-talon tunnusluvut: Vuosi 2018 Kokoukset, näyttelyt, juhlat ja konsertit

Kävijämäärä yhteensä 200 000

Tapahtumia yhteensä 810

Liikevaihto 8,7 M€ Vuosi 2019 Kokoukset, näyttelyt, juhlat ja konsertit

Kävijämääräodotus 250 000, joista kansainvälisiä kävijöitä n. 35 000

Tapahtumia lähes 1000

Liikevaihtoennuste 14 M€ Lisätietoja: Finlandia-talo Oy

toimitusjohtaja Johanna Tolonen

puh. 040 551 3168, johanna.tolonen@finlandiatalo.fi

Linkit