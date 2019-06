Suomen tunnetuin konsertti- ja kongressitalo Finlandia-talo on saanut Laatukeskuksen suorittamasta kansainvälisestä Recognised for Excellence –arvioinnista erinomaisen 4 tähden arvion. Ulkoisen arviointiryhmän mukaan Finlandia-talo on toteuttanut menestyksekkään muutoksen perinteisestä virastosta asiakaskeskeiseksi kansainväliseksi tapahtumataloksi.

Finlandia-talo on moderni verkosto-organisaatio, jonka kumppanit toimivat saumattomasti osana asiakaspolkua. Muutosta on tuettu osallistavalla johtamisella, arkijärkisellä strategialla ja tehokkaalla taloudenpidolla. ”Koko talon henkilökunta on ollut sydämellään mukana kehitystyössä ja sitoutunut yhteisiin hyveisiin”, toteaa toimitusjohtaja Johanna Tolonen. Kriittinen menestystekijä on ammattitaitoinen ja työstään innostunut henkilöstö, joka saa kiitosta asiakkailta nopeasta reagoinnista ja joustavuudesta.

Finlandia-talo palkittiin viime vuonna maailman parhaana tapahtumatalona Bea World Festivalissa ja tänä vuonna Suomen parhaana tapahtumatalona Evento Awardsissa.

Finlandia-talo kehittää toimintaansa jatkuvasti. Kahden vuoden kuluttua alkavan perusparannuksen yhteydessä avataan uusia kuluttajapalveluita Way of Finlandia-konseptin alla. Finlandia-talossa arvostetaan kestävää kehitystä, ja osana yhteiskuntavastuuta talon katolle asennettiin aurinkopaneelit ensimmäisenä konsertti- ja kongressitalona Suomessa. Finlandia-talo osallistuu aktiivisesti toimialansa tutkimuksiin, kehittämiseen sekä innovointiin.

Recognised for Excellence on asiantuntija-arviointi organisaation toiminnasta ja tuloksista, ja organisaatiolla on mahdollisuus saada 3 – 5 tähden EFQM Recognised for Excellence -sertifikaatti tai Suomen laatupalkinto arvioinnin tuloksesta riippuen. Arviointialueita olivat strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskuntatulokset, toiminnan tulokset sekä prosessit, tuotteet ja palvelut. Finlandia-talon arvioinnin toteuttivat Laatukeskuksen auditoijat. Laatukeskus on toiminut suomalaisen kilpailukyvyn puolesta jo vuodesta 1966.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Johanna Tolonen, puh 040 551 3168.



Laatupäällikkö Heidi Majaranta, puh 040 189 7093.