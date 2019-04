Finlandia-talo vahvistaa johtoryhmäänsä ja varautuu perusparannukseen

Resursseja lisätään uusien palvelukonseptien kehittämiseen ja digiloikkaan. Finlandia-talon johtoryhmä kasvaa huhtikuun alussa. Finlandia-talon myynti- ja markkinointijohtaja Minna Sauramaa aloittaa uudessa tehtävässä markkinointi- ja asiakaskokemusjohtajana. Hän vastaa perusparannushankkeessa toteutettavista uusista palvelukokonaisuuksista, joilla vahvistetaan Finlandia-talon elämyksellisyyttä ja vetovoimaisuutta. Sauramaan tilalle myyntijohtajaksi on nimitetty talon sisältä myyntipäällikkö Johanna Vappula, jolla on monipuolinen kokemus kansainvälisestä myynnistä. Nimityksillä vahvistetaan Finlandia-talon myyntiä ja panostetaan talon tulevaisuuden kannalta strategisiin kehityshankkeisiin. Uudistuksen mahdollistaa myynnin loistava kehitys: kuuden vuoden aikana liikevaihto on tuplaantunut ja liiketulosta on syntynyt 3,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 20 miljoonan euron huippulukemiin.

Myynti- ja markkinointijohtajana vuodesta 2011 lähtien toiminut Minna Sauramaa siirtyy 1.4. alkaen uuteen tehtävään markkinointi- ja asiakaskokemusjohtajaksi. Hänen päävastuualueenaan ovat Finlandia-talon perusparannukseen liittyvät, strategisesti merkittävät liiketoiminnan kehityshankkeet. Hän johtaa lisäksi Finlandia-talon uusien digitaalisten järjestelmäkehityshankkeiden läpivientiä. Sauramaa jatkaa markkinointijohtajana ja vastaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden asiakkuudesta vuonna 2019.

– Tehtävänkuvani muutos on loistava mahdollisuus päästä kehittämään uutta asiakaskokemusta Finlandia-talossa. Tulevaisuudessa Finlandia-talo panostaa yhä voimakkaammin markkinointiin, asiakasviihtyvyyteen ja palvelukokonaisuuksiin. Lisäämme vetovoimaisia sisältöjä, eli syitä tulla ja viipyä kaupunkilaisille, matkailijoille ja tapahtumakävijöille. Uuden Way of Finlandia -palvelukokonaisuuden liikevaihtotavoite on 2 miljoonaa lisää liikevaihtoa ja 100 000 uutta kävijää, kertoo Minna Sauramaa.

Tapahtumataloissa on käynnissä samansuuntainen muutos kuin kauppakeskuksissa. Niihin ei tulla enää yhden asian perässä, vaan ihmiset hakevat entistä kokonaisvaltaisempia elämyksiä. Siksi Finlandia-taloa kehitetään perusparannuksen yhteydessä entistä avoimemmaksi tilaksi, johon on matala kynnys poiketa.

Finlandia-taloon on suunniteltu moniaistillinen Way of Finlandia -palvelukonsepti. Sen keskeinen osa on Experience Finlandia -näyttelykokonaisuus, jonka sisällöt liittyvät Alvar Aaltoon, suomalaisuuden ytimeen ja Finlandia-talon värikkääseen historiaan. Näyttelyn yhteyteen toteutetaan design-myymälä Shop Finlandia sekä ravintolakokonaisuus Eat Finlandia, joka kesällä laajenee Töölönlahden puistoon. Myös ulkotilat otetaan aktiivisemmin käyttöön niin Töölönlahdella kuin Finlandia-talon katolla.

Minna Sauramaa on työskennellyt aiemmin toimitusjohtajana Confedent International Oy -kongressitoimistossa sekä myyntijohtajana Palace Kämp Group Oy:ssä.

Tavoitteena tukea kansainvälisen myynnin jatkuvaa kasvua

Uudeksi myyntijohtajaksi on 1.4. alkaen nimitetty Johanna Vappula. Hän siirtyy tehtävään Finlandia-talon myyntipäällikön paikalta. Vappula vastaa myynnin johtamisesta ja kehittämisestä sekä neljän hengen myyntitiimin esimiestyöstä. Myyntitiimiä vahvistetaan uudella määräaikaisella myyntineuvottelijan tehtävällä, joka laitetaan hakuun tällä viikolla.

Vuodesta 2016 lähtien Finlandia-talossa työskennelleellä Vappulalla on pitkä kokemus kansainvälisestä projektinhallinnasta ja myynnistä. Aiemmin hän on toiminut projektipäällikkönä Helsinki Marketingin palveluksessa ja kongressipäällikkönä Confedent International Oy -kongressitoimistossa. Vappula on työskennellyt Iso-Britanniassa ja Tanskassa sekä asunut lisäksi Brasiliassa ja Unkarissa.

– Finlandia-talolla on paljon kotimaisia ja kansainvälisiä vakiasiakkaita, jotka järjestävät talossa seminaareja, koulutuksia, kongresseja ja konsertteja. Juhlatalona olemmekin jo Suomen ykkönen. Tulevaisuudessa myynnin tavoitteena on kehittää kansainvälistä puolta entisestään ja lisätä pienten kokousten määrää. Moni mieltää Finlandia-talon vain isojen tilaisuuksien tapahtumataloksi, vaikka tiloissamme voi järjestää tapahtuman jopa alle kymmenelle hengelle, Johanna Vappula toteaa.

Kansainvälinen mediahuomio on lisännyt kysyntää. Loppuvuodesta Finlandia-talolle myönnettiin maailman parhaan tapahtumatalon palkinto Bea World Festivaleilla. Kiinnostusta lisää se, että kaikki Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokoukset järjestetään Finlandia-talolla. Tänä vuonna järjestettäviin kongresseihin ja EU-kokouksiin on osallistumassa yhteensä noin 35 000 kansainvälistä vierasta. Yhteensä talossa tulee vierailemaan noin 250 000 asiakasta.

Kansainvälisiä tapahtumajärjestäjiä kiehtoo Finlandia-talon keskeinen mutta samalla luonnonläheinen sijainti. Helsingin keskustan palvelut ovat kävelymatkan päässä ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Ympärillä levittäytyy Töölönlahden puisto, jossa luonnon läheisyyden voi kokea.

– Finlandia-talossa arvostetaan lisäksi Alvar Aallon uniikkia arkkitehtuuria sekä asiakkaan saamaa kokonaispalvelua. Helsingin ja Suomen arvo kongressinjärjestäjien silmissä nousee jatkuvasti, sillä turvallisuutta ja luotettavuutta pidetään nyt suuressa arvossa. Juuri niistä mekin olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Tältä pohjalta kansainvälisen myynnin kasvua on hyvä lähteä jatkamaan, Vappula päättää.

