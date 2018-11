Finlandia-talo voitti maailman parhaan tapahtumatalon palkinnon

Kansainvälisesti palkittua suomalaista valokuvataidetta Finlandia-talossa 25.4.2018 08:23 | Tiedote

Pohjolan maagiset maisemat pysäyttää näkemään luonnon yksityiskohtien taianomaisuuden. Finlandia-talon Galleria Verandassa on esillä 11.5.2018 asti valokuvaaja Kirsi MacKenzien Pohjolan maagiset maisemat -näyttely. Unenomaisissa maisemakuvissa katseen kohteeksi nostetaan luonnon kiehtovat muodot. Torstaina taiteilija järjestää kuvaesityksen Café Verandassa. Suurin osa näyttelykuvista on saavuttanut kansainvälistä menestystä. Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Finlandia-talossa on jatkuvasti esillä runsaasti taideteoksia HAM Helsingin taidemuseolta. Esillä olevan taiteen määrä on triplattu viime vuosien aikana.