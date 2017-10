Finlandia-talon uudenvuoden Veranda-klubi sykkii soulin tummaa tunnelmaa

Finlandia-talo palkittiin erinomaisesta laadustaan ensimmäisenä pohjoismaisena kongressi- ja tapahtumatalona neljän tähden Recognised for Excellence –tunnustuksella 2.12.2016 09:00 | Tiedote

Finlandia-talo sai Pohjoismaiden ensimmäisenä kongressi- ja tapahtumatalona kansainvälisesti arvostetun neljän tähden Recognised for Excellence –tunnustuksen. European Foundation for Quality Management myönsi 1.12.2016 tunnustuksen erinomaisesti tehdystä laatutyöstä koko yrityksen toiminnassa ja palveluissa. Euroopassa on vain muutama kongressitalo joka on yltänyt samaan luokitukseen. Eri aloilla toimivia yrityksiä verrataan kansainvälisen EFQM-laatukriteeristön pohjalta ja tulokset pisteytetään. Suomessa tunnustuksia on annettu vuodesta 2011 lähtien ja vastaavan tunnustuksen on saanut vain 14 yritystä.