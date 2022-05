Finlandia-talon vanha julkisivumarmori kiertoon – myynti alkaa tänään

Ensimmäisenä puretut Lorrano Pradetto -marmorit myydään kokonaisina laattoina. Helsingin kaupungin rakentamisliikelaitos Staran järjestämä verkkohuutokauppa löytyy Kiertonet.fi -sivustolta.

Marmorilaatat voi noutaa Staran Oulunkylän varastolta

”Laitamme laattoja myyntiin sitä mukaa kun saamme niitä työmaalta. Tarjouksen voi tehdä useammasta eri erästä tai yksittäiskappaleesta. Myyntiin tulee yhteensä noin 600 laattaa. Kannattaa ennakoida, että laatat ovat melko painavia, jopa noin sata kiloa, ja ne pitää pystyä noutamaan itse Oulunkylän varastoltamme”, palvelupäällikkö Teemu Levander Starasta sanoo.

Luonnonkivilaattojen kunto ja koko vaihtelevat, tarkemmat kuvaukset on kerrottu verkkohuutokaupan sivuilla. Myytävien laattojen yleisin koko on 800 millimetriä x 1200 millimetriä x 30/40 millimetriä. Tulevassa käytössä on syytä huomioida marmorin heikentyneet ominaisuudet ja varmistaa, että vanha laatta on aina hyvin tuettu.

Pääosa purkumarmorista teolliseen uusiokäyttöön

Helsingin kaupunki ohjaa pääosan purkumarmoreista kiertotalousperiaatteiden mukaiseen jatkokäyttöön. Teolliseen uusiokäyttöön tarkoitetusta, 5 800 neliömetrin kokonaisuudesta järjestetään rakennus- ja kivialan toimijoille suunnattu ostotarjouskilpailu. Ostotarjouskilpailusta tiedotetaan tarkemmin Staran verkkosivuilla kesäkuun aikana.

Finlandia-talo palvelee perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiassa

Finlandia-talon uusi julkisivu valmistuu keväällä 2024. Se verhoillaan italialaisella Etelä-Tirolin alueen Lasan marmorilla, jonka esteettiset ja tekniset ominaisuudet todettiin tutkimuksissa rakennussuojelun ja teknisen kestävyyden kannalta parhaiksi. Finlandia-talon perusparannus alkoi helmikuussa uusien maanalaisten tilojen louhinnoilla. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2024.

Finlandia-talo palvelee koko perusparannuksen ajan Finlandia-talon edustalle rakennetussa Pikku-Finlandiassa. Puurakenteisessa, muunneltavassa tilassa voidaan järjestää jopa 1 100 henkilöön tilaisuuksia.