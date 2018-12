Finlands Lionsförbund: samarbete mellan olika generationer är en outnyttjad resurs inom vattenskyddet

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubien järjestö. Siihen kuuluu 1,4 miljoonaa jäsentä 210 maassa ja yli 47 000 lionsklubissa. Lionstoiminnan täyttäessä 100 vuotta lionit ovat 30.6.2018 mennessä sitoutuneet auttamaan vähintään 100 miljoonaa ihmistä näönsuojelussa, nälän torjunnassa, nuorisotyössä ja ympäristön suojelussa. Tavoite on jo nyt lähes vuoden etuajassa saavutettu, kun 93 miljoonaa ihmistä on saanut apua leijonilta. Suomessakin olemme tavoittaneet jo 1 000 000 ihmistä. Suomessa on noin 930 lionsklubia, joissa on jäseninä lähes 24 000 naista ja miestä. He auttavat kotiseutuaan, kotimaataan ja maailmaa noin 5 miljoonan euron arvosta vuodessa.

Lionismin tavoitteena on kasvattaa suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteisymmärrykseen, yhdistää lioneita ja klubeja ystävyyteen ja toimintaan kotiseudun, kotimaan ja koko kansainvälisen yhteisön hyväksi. Lionsjärjestön erityiskohteena on Helen Kellerin kannustamana näönsuojelu. Leijonien näönsuojeluaktiviteeteissa on mm. syntynyt valkoinen keppi.