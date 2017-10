Finlandssvenskar på undervattensexpedition i Antarktis - intressant material tillgängligt för media.

Marinbiologerna Alf Norkko och Joanna Norkko samt upptäcktsresande och fotograf Patrick "Pata" Degerman befinner sig just nu på Antarktis för att dokumentera hur klimatförändringen påverkar den marina miljön vid Sydpolen. Under hela expeditionen delar de material som får användas av media.

Den finländska trion är en del av en större expeditionsgrupp som leds av Nya Zeelands institut för vatten- och atmosfärsforskning, NIWA. Under sex veckor ska expeditionen dyka under polarisen för att ta reda på mer om hur klimatförändringen påverkar den marina mångfalden i Antarktis.

Det finländska teamet ansvarar för expeditionens bild- och videomaterialsinsamling samt spridningen av det på expeditionens sida.

– Vårt mål är att öka medvetenheten om det unika och känsliga ekosystem som finns under isen vid Sydpolen, säger professor Alf Norkko.

Expeditionen befinner sig just nu på forskningsstationen Scott base. Därifrån kommer de att resa över isen ytterligare 100 km närmare kusten, där dykarbetet kommer att ske. Med sig ut på isen tar de 32 kameror, tre drönare, en fjärrstyrd miniubåt och fem Virtual Reality-kameror.

– Vi vill ge alla möjlighet att delta i expeditionen. Publiken kan följa hela resan från packningsskedet till fältarbetet på och under isen, berättar marinbiolog Joanna Norkko.

Alla bilder, videoklipp och blogguppdateringar, läggs upp på Facebooksidan Science Under The Ice. Media får gärna dela materialet med sina egna följare i sociala medier. Expeditionen dokumenteras också med VR-kameror. VR-materialet kommer att bli tillgängligt under början av 2018.

