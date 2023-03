Finn Recycling sai ensimmäisen kaupallisen tilauksen hiekan elvyttämispalvelusta Saksassa – asiakkaana Siempelkamp

Finn Recyclingin ratkaisu auttaa Siempelkampia nostamaan kierrätysastetta sekä säästämään resursseja ja kustannuksia

Siempelkampin valimo käyttää lähes 1 000 tonnia valuhiekkaa päivässä ja kierrättää hiekasta jo noin 95 prosenttia. Jäljelle jäävän osuuden merkittävä vähentäminen auttaa pienentämään valimon ekologista jalanjälkeä ja saavuttamaan suljetun materiaalikierron. Käytetyn valimohiekan vieminen kaatopaikoille on erittäin kallista, ja siihen käytettävissä oleva tila käy Saksassa yhä niukemmaksi.

"Johtavana teollisuusyrityksenä haluamme edetä entistä nopeammin ympäristönsuojelun, kestävyyden ja tehokkuuden osalta ja lisätä kierrätysastettamme. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme löytäneet Finn Recyclingin kaltaisen innovatiivisen kumppanin, jonka kanssa luomme yhdessä ratkaisuja, jotka tukevat Mission Green -tavoitettamme ja materiaalikiertojen sulkemista”, Siempelkamp Giesserei -yhtiön toimitusjohtaja Georg Geier kommentoi.

Finn Recyclingin patentoitu teknologia ja innovatiivinen liiketoimintamalli

Finn Recycling on kehittänyt ainutlaatuista hiekan elvytysratkaisuaan jo pitkään, ja se on toteuttanut menestyksekkäästi useita hankkeita paikallisten valimoiden kanssa Suomessa. Saksassa yhtiöllä on Freibergin yliopiston kanssa tutkimusta ja tuotekehitystä edistävä tuotantoyksikkö. Finn Recyclingin patentoimalla ratkaisulla elvytetty hiekka on laadultaan yhtä hyvää tai parempaa kuin neitseellinen hiekka, ja sitä voidaan uusiokäyttää sellaisenaan valimoprosessissa.

Finn Recyclingin Sand As A Service (SAAS) -ratkaisu tarjoaa valimoille kestäviä säästöjä valimoteollisuuden nykyiseen käytäntöön verrattuna. Säästöjä syntyy, kun neitseellistä hiekkaa ostetaan ja käytettyä hiekkaa hävitetään vähemmän, minkä lisäksi kuljetus- ja energiakustannukset laskevat. Koska käytetyn hiekan elvytys ja kierrätys tarjotaan palveluna, se vähentää myös valimotoimintaan sitoutunutta pääomaa.

"Haluamme mahdollistaa uudenlaisen ajattelun valimoteollisuudessa ja tehdä hiekan elvytyksestä olennaisen osan liiketoimintaa. Tarjoamme valimoille nopean, modulaarisen ja ympäristöystävällisen ratkaisun, joka pienentää investointitarvetta ja säästää valimoiden toimintakustannuksia merkittävästi. Olemme erittäin ylpeitä ja iloisia, että voimme aloittaa ensimmäisen kaupallisen hankkeemme Suomen ulkopuolella juuri Siempelkampin kanssa, joka on alansa maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Saksa on yksi tärkeimmistä markkinoista kasvusuunnitelmissamme", Finn Recyclingin toimitusjohtaja Kalle Härkki kertoo.

Oikeanlainen hiekka on loppumassa maailmasta

Hiekka on maailman toiseksi eniten käytetty luonnonvara veden jälkeen, ja sen käytön odotetaan lisääntyvän kaupungistumisen ja kiihtyvän rakentamisen myötä. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi louhinnalla on useita ympäristövaikutuksia, kuten eroosion kiihtyminen, ilman ja pohjaveden pilaantuminen sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Maailmanlaajuinen valimoteollisuus käyttää vuosittain yli 100 miljoonaa tonnia hiekkaa kierrättämättä prosessissa syntyvää käytettyä hiekkaa. Tämä malli on kestämätön sekä ympäristön että valimoteollisuuden kannalta. Finn Recyclingin hiekan elvytysratkaisu vähentää merkittävästi uusien, ehtyvien hiekkavarojen louhintaa ja hiekan käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä. Lisäksi hiekan elvytys vähentää merkittävästi käytetyn hiekan määrää ja kaatopaikkojen tarvetta.

Lisätietoa

Kalle Härkki, CEO

kalle.harkki@finnrecycling.fi

+358 40 513 3383



Mikko Immonen, CMO

mikko.immonen@finnrecycling.fi

+41 793 95 1973