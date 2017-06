Finn Springin lähdevedet jälleen voitokkaita makutestissä Brysselissä

22.6.2017 13:06 | Finn Spring Oy

Keskipohjalaisen Finn Springin lähdevedet saivat toisena vuonna peräkkäin merkittävän kansainvälisen Superior Taste Award 2017 -laatupalkinnon. SPRING-lähdevesille myönnettiin täydet kolme tähteä International Taste and Quality Instituten järjestämässä sokkotestissä Brysselissä.

Finn Springin lähdevesi ja hiilihapollinen lähdevesi saivat kumpikin arvosanan ”poikkeuksellisen hyvä maku”. International Taste and Quality Institute on Brysselissä toimiva organisaatio, joka testaa vuosittain korkealaatuisia elintarvikkeita ja edistää niiden menekkiä.



Tunnustus on merkittävä, sillä tuotteita oli arvioimassa ansioitunut kansainvälinen, peräti 250 huippukokin ja -sommelierin muodostama raati. Arvioinnin kohteina olivat tuotteen yleinen hedonistinen nautinnollisuus, ulkonäkö, tuoksu, koostumus, maku ja suutuntuma. Finn Springin kristallinkirkas vesi palkittiin toisena vuonna peräkkäin. Superior Taste Award -palkintoja on myönnetty tuotteille 120 maasta.



Malja maailman parhaalle vedelle!



UNESCO on tutkinut makean veden laatua eri puolilla maailmaa ja havainnut suomalaisen juomaveden laadultaan maailman parhaaksi. Ainutlaatuisen puhdas ja raikas lähdevesi on Finn Springin liiketoiminnan perusta ja kaikkien tuotteiden sydän. Ikuisesti kiertävä raaka-aine nousee Multilan luonnonlähteestä, jonka mittavasta kapasiteetista yritys käyttää noin 30 prosenttia. Luonnonlähteissä vesi uusiutuu jatkuvasti eikä vedenotto vaikuta niiden toimintaan tai pohjaveteen. Kaikkien SPRING-tuotteiden aiheuttama hiilijalanjälki on hyvitetty.