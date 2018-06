Finn Springin lähdevesien kansainvälinen voittokulku jatkuu

Finn Springin lähdevesi on saavuttanut Brysselissä Crystal Taste Award 2018 -makupalkinnon tunnustuksena pitkäkestoisesta korkeasta laadustaan.

Superior Taste Award -makutestin raati myönsi Finn Springin lähdevedelle täydet kolme tähteä osoituksena poikkeuksellisen hyvästä mausta, kolmantena vuonna peräkkäin. Samalla hiilihapollinen lähdevesi sai toistamiseen kolme tähteä.

Tuotteet arvioi sokkotestinä maailman parhaista kokeista ja sommeliereista muodostuva, vuosittain vaihtuva 140 hengen jury. Makutestiin osallistuu vuosittain yli 2000 elintarviketta eri puolilta maailmaa. Finn Springin vedet olivat tänä vuonna ainoat suomalaiset tuotteet palkittujen joukossa.

Finn Spring valmistaa kaikki tuotteensa palkittuun Multilan lähteen veteen. Korkealaatuiselle keskipohjalaiselle lähdevedelle on koko ajan enemmän kysyntää myös kotimaan rajojen ulkopuolella, etenkin Lähi-idässä. Veden maku on erityisen raikas, sillä sen mineraalipitoisuus on alhainen. Finn Springin lähdevettä ei käsitellä millään tavalla: siitä ei poisteta eikä siihen lisätä mitään. Luonnonlähteessä vesi uusiutuu jatkuvasti, eikä vedenotto vaikuta lähteen toimintaan tai pohjaveteen.

Finn Spring Oy on lähdevesipohjaisia juomia valmistava keskipohjalainen perheyritys. Yrityksen liikevaihto oli 25,1 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yritys työllistää noin 80 henkilöä Toholammin ja Lestijärven tehtaillaan. Finn Springillä on tytäryhtiö Guttsta Källa Ruotsissa.