Finna.fi-hakupalvelu tarjoaa oikopolkuja tutkittuun tietoon

Finna.fi on hakupalvelu, josta on entuudestaan löytynyt laaja kattaus tutkimustietoa, viranomaisten raportteja sekä korkeakoulujen opinnäytteitä. Uusi verkkosivu kokoaa Finnan miljoonien aineistojen joukosta käteviä oikopolkuja tutkimustietoon.



– Kysyntä tutkitulle tiedolle on kenties suurinta kuin koskaan, ja haluamme tarjota kotimaisia tutkitun tiedon lähteitä luotettavasti ja helposti tiedonetsijöille. Verkkosivun valmiiden hakujen kautta voi tutustua vaikkapa ilmastonmuutokseen ja koronaan liittyvään tutkimustietoon, kertoo kehittämispäällikkö Erkki Tolonen Kansalliskirjaston Finna-palveluista.



Verkkosivu on tarkoitettu kaikille tiedontarvitsijoille, jotka haluavat löytää uutta ja ajankohtaista tutkimustietoa. Se auttaa suuren yleisön lisäksi opiskelijoita, tieteen parissa työskenteleviä sekä mediaa löytämään luotettavien tiedonlähteiden äärelle.

Avointa tutkittua tietoa saatavilla yhä enemmän

Finna.fi-hakupalvelun sisältämä tutkittu tieto on peräisin korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja niiden kirjastoista sekä viranomaisilta. Tutkitun tiedon määrä kasvaa sitä mukaa kun Finnaan liittyy mukaan uusia tieteenalan toimijoita ja tieteen avoimuus etenee.



– Avoin tiede on noussut merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja tutkimusta, ja kaikille avointa tutkittua tietoa on saatavilla vuosi vuodelta enemmän. Valtaosa suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuista tulee nykyään avoimesti saataville. Toivomme, että Finnan oikopolut saavat yhä useamman hyödyntämään avoimia julkaisuja, Tolonen sanoo.



Viimeisimpinä Finnaan ovat saapuneet kotimaiset tiedelehdet. Ne sisältävät yli sata suomalaista tiedelehteä ja vuosikirjaa esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, politiikan ja oikeustieteiden aloilta.



Uuden tutkitun tiedon oikopolun julkaisu on osa Tutkitun tiedon teemavuotta, jossa Finna on mukana.

Siirry tutkitun tiedon äärelle: finna.fi/tutkittu-tieto