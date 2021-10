Finnish Flow vie suomalaiset yritykset Davosiin tammikuussa 2022: Alle 35-vuotiaiden johtajien nuorten bisnesmaajoukkue osallistuu ensimmäistä kertaa Maailman talousfoorumin tapahtumaviikolle

Suomalaiset yritykset ovat ensimmäistä kertaa laajasti esillä Maailman talousfoorumissa Davosissa 17.-21. tammikuuta 2022. Finnish Flow on suomalaisen yritysmaailman kumppaneista koostuva verkosto, jonka kärkenä on kahdeksan alle 35-vuotiasta uuden sukupolven johtajaa. Finnish Flown muita kumppaneita ovat mm. Supercell, IQM ja iLOQ, joiden edustajat lähtevät Davosiin hakemaan uutta liiketoimintaa ja verkostoitumaan. Finnish Flown tavoite on luoda vuotuinen perinne, joka asemoi suomalaisen osaamisen näkyvästi esille Davosissa.

“Käyntimme Davosissa vuonna 2020 paljasti varsin suomalaisen ongelman; suomalaisen liike-elämän läsnäolo puuttui lähes täysin maailman vaikutusvaltaisimmassa bisnestapahtumassa. Davos kokoaa yhteen vuosittain yli 20 000 osallistujaa ympäri maailman. Tavoitteemme on lopullisesti korjata tämä ongelma ja asemoida Suomi muiden Pohjoismaiden rinnalle globaalissa tapahtumassa”, Finnish Flown toinen perustaja Risto Kuulasmaa kommentoi. Finnish Flown perustajat Janna Salokangas ja Risto Kuulasmaa ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisen pitkän tähtäimen tavoitteen: Suomalaiset maailmanluokan ratkaisut ja nuoret muutoksen tekijät tuodaan vuosittain Davosiin niihin pöytiin, joissa vaikutusvaltaiset yksityiset ja julkiset toimijat tekevät isoja tulevaisuuden päätöksiä. Osallistumisesta tehdään matkapaketin ja viestinnän sparrauksen myötä osallistujille sujuvaa. Finnish Flow mittaa osallistujien onnistumista kolmella eri alueella: mukanaolosta syntynyt uusi liiketoiminta, uudet investoinnit sekä kansainvälinen medianäkyvyys. ”Suomella on paljon tarjottavaa globaalille yhteisölle. Olemme valinneet kahdeksan suomalaista muutoksen tekijää, jotka muokkaavat toimillaan planeettamme tulevaisuutta. Nämä nuoret johtajat taistelevat itseään suurempien asioiden puolesta ja ovat ylpeitä saadessaan edustaa Suomea ja yrityksiään Davosissa. Etsimme parhaillaan kahdeksatta nuorta johtajaa tähän joukkueeseen”, Finnish Flown toinen perustajista, Janna Salokangas lisää. Epävirallisesti “Suomen nuorten bisnesmaajoukkueen” nimeä kantava muutoksen tekijöiden ryhmä koostuu kahdeksasta alle 35-vuotiaasta suomalaisen yritysmaailman nousevasta nimestä. Finnish Flown Change Makereita ovat: Helenin Kristiina Siilin, BeeHealthyn Anni Iso-Mustajärvi, Carbo Culturen Henrietta Moon, Google Suomen Yacine Samb, Reaktorin Juuso Haaksivuori, St1:n Timo Huhtisaari ja HundrEDin Lasse Leponiemi. Finnish Flow hakee parhaillaan joukkueen viimeistä jäsentä ja kahdeksatta muutoksen tekijää mukaan matkaan. Maailman talousfoorumi on tapahtuma, joka kokoaa vuosittain yhteen päättäjiä politiikan, talouden, tieteen, taiteen ja kansalaisyhteiskunnan saralta keskustelemaan maailman tilanteesta sekä ratkaisemaan tulevaisuuden globaaleja haasteita. ”Davosissa kokoontuu vuosittain paljon maailmanluokan osaajia monelta eri alalta. Suomi tarvitsee lisää osaajia ja siksi on hienoa päästä juuri Davosiin kertomaan Suomen hyvistä puolista. Innovatiiviset yritykset, koulutetut osaajat ja mahdollisuudet hyvään arkeen ovat parhaita valttejamme, kun houkuttelemme sijoittajia ja osaajia tänne. Esimerkiksi työn ja vapaa-ajan terve tasapaino on sellainen vetovoimatekijä, että meillä on mahdollisuus saada Suomeen globaalisti merkittävä huippuosaamisen keskittymä”, Finnish Flown mukana Davosiin matkaava Supercellin perustaja Ilkka Paananen, kommentoi. Finnish Flown pääyhteistyökumppanin, kvanttitietokoneita valmistavan IQM:n toimitusjohtaja, Jan Goetz lisää: “Missiomme on tulla maailman johtavaksi kvanttitietokoneiden valmistajaksi, ja haluamme rakentaa kvanttitietokoneita koko ihmiskunnan hyväksi. Olemme innoissamme pääyhteistyökumppanuudesta Finnish Flown kanssa, ja odotamme tapaavamme Davosissa meille tärkeitä päätöksentekijöitä. Yhdessä voimme rakentaa eurooppalaisen kvanttiteknologian tulevaisuutta.” ”Davosin teemat, tavoitteet ja sidosryhmät jakavat missiomme “Making life accessible” mukaisesti samoja arvoja ja vastuullisuustavoitteita. iLOQ on suomalainen teknologia- ja kasvuyritys, joka muuttaa mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsyoikeuksien hallinnaksi. Olemme alamme edelläkävijä ja tehtävämme on helpottaa päivittäistä elämää monipuolisella valikoimalla turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita”, jatkaa iLOQin toimitusjohtaja Heikki Hiltunen. Näin Finnish Flow näkyy Davosissa tammikuussa 2022 Finnish Flow järjestää Davosissa kutsuvierastapahtuman legendaarisessa Schachalp-hotellissa. Lisäksi osallistujat pitävät puheenvuoroja ja Finnish Flown tiimi kuratoi osallistujia puhujiksi Davosin tapahtumiin ja paneelikeskusteluihin pitkin tapahtumaviikkoa. Suomalaisten ryhmä pääsee vieraaksi mm. Swedish Lunch -tapahtumaan, joka on yksi Davosin suosituimmista ja havitelluimmista verkostoitumistapahtumista. Maailman talousfoorumin missiona on tuoda yhteen maailman merkittävimmät johtajat eri aloilta ja etsiä ratkaisuja maailman suurimpiin ongelmiin. Vuonna 2020 Maailman talousfoorumissa oli osallistujia lähes 3000, mukaan lukien 53 valtion päämiestä 117:sta maasta. Vaikka Finnish Flow tekee yhteistyötä virallisen Maailman talousfoorumin kanssa, sen pääfokus on järjestää ja koordinoida virallisen tapahtuman ohella järjestettäviä sivutapahtumia. “Tammikuussa 2022 alkaa uusi aikakausi suomalaisen yritysmaailman läsnäolossa Davosissa. Tavoitteemme on luoda kansainvälistä bisnestä tekevien toimijoiden verkosto ja valita vuosittain uudet muutoksen tekijät mukaan Davosiin. Ajan saatossa Finnish Flowsta muodostuu nuorista johtajista, kokeneista ammattilaisista ja kumppaneista koostuva yhteisö, joka kasvaa yhdessä Finnish Flown kanssa”, Risto Kuulasmaa kiteyttää. Finnish Flown muutoksen tekijät ja kumppanit: Yacine Samb, Program Manager, Racial Equity, Diversity & Inclusion EMEA, Google Finland

Lasse Leponiemi, Executive Director & Co-founder, HundrED

Kristiina Siilin, Business Development Manager, Helen

Juuso Haaksivuori, Country Manager, Reaktor

Timo Huhtisaari, Director, Sustainability & Future Business, St1

Pia Henrietta Moon, Co-founder & CEO Carbo Culture

Anni Iso-Mustajärvi, Business Development Director, BeeHealthy

Finnish Flow etsii parhaillaan kahdeksatta muutoksen tekijää, joka nimetään myöhemmin. Finnish Flow osallistujajäsenet: IQM, iLOQ, Supercell Finnish Flow muut kumppanit: Helsingin kaupunki, Slush

