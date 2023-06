Finnlamelli Kuningattarenhelmi Loviisan asuntomessuilla on suomalainen unelma

Kutsu medialle: Tutustu ennakkoon Designtalon ja Finnlamellin asuntomessukohteisiin 25.5. 16.5.2023 07:42:00 EEST | Tiedote

DENillä on Loviisan Asuntomessuilla kaksi kohdetta. Finnlamelli Kuningattarenhelmi on pienen perheen moderni hirsitalo meren rannalla, ja Designtalo Villa Kungen on isän ja pojan kompakti, yksikerroksinen koti. Median edustajilla on mahdollisuus tutustua kohteisiin ennakkoon median ennakkoretkipäivänä 25.5.