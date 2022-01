Finnpanel: TV-vuosi 2022 -webinaari

Aika: torstaina 20.1.2022 klo 10.00–11.30

Avauspuheenvuoro

Jaakko Lempinen, asiakaskokemuspäällikkö, Yle Strategia ja Asiakkuus

TV-sisältöjen katselu Suomessa 2021

Lena Brun, toimitusjohtaja, Finnpanel

What’snewfrom BARB

Justin Sampson, ChiefExecutive, BARB

Suomalaisten sisältöjen tulevaisuus suuren TV-murroksen keskellä

Unne Sormunen, toimitusjohtaja, EndemolShine Finland

Justin Sampson is ChiefExecutive of BARB. Duringhistenure, BARB haslaunchedmultiple-screenaudienceratings, dailyreporting for onlinestreamingplatforms and commissionedcontractsuntil 2029. He startedhiscareer in commercial radio and wasManagingDirector of the Radio Advertising Bureau (RAB). Justin left RAB to join ITV, where he wasresponsible for relationshipswithadvertisers and trademarketingstrategy. As UK ManagingDirector of AGB Nielsen, he hadexperience of being a contractor to BARB beforegoing on to work at Kantar on the post-mergerintegration of TNS. Prior to joining BARB, Justin wasExecutiveChairman of ICM Group, a full-serviceresearchagency.

Unne Sormunen toimii toimitusjohtajana ja vastaavana tuottajana tuotantoyhtiö EndemolShine Finlandissa, joka on yksi Suomen suurimmista tuotantoyhtiöistä ja osa maailman suurinta itsenäistä tuotantoyhtiöryhmittymää Banijay Groupia. Unne on työskennellyt aiemmin mm. Nelosen kotimaisten sisältöjen päällikkönä. Hän vaikuttaa Banijay Nordicin johtoryhmässä ja näkee lähietäisyydeltä, miltä sisältöjen tulevaisuus näyttää Pohjoismaissa kansainvälisten ja paikallisten tilaajien ja kanavien muuttuessa.

Finnpanel Oy on Kantar TNS Oy:n ja A.C. Nielsenin Finland Oy:n puoliksi omistama tutkimusyritys, joka mittaa Suomessa television katselua sekä radion kuuntelua. Toimeksiantajina ovat mm. Yleisradio Oy, MTV Oy, Nelonen Media,RadioMedia sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry.

