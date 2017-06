FinnSec-messujen Areenan ohjelma julkaistu

16.6.2017 13:58 | Messukeskus

FinnSec 2017 Kansainväliset turvallisuusalan messut 26.–27.9.2017 Messukeskuksessa tarjoaa paljon ohjelmaa messualueen FinnSec Areenalla. Turvallisuusalalla keskustellaan nyt yritysturvallisuudesta, turvallisuusalan tulevaisuudessa, varautumisesta maakunnissa sekä vapaan liikkumisen vaikutuksista turvallisuuteen sekä terroristi-iskuista opituista asioista.

Avajaispäivänä tiistaina 26.9. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner tulee messuille puhumaan Suomesta toimivana ja turvallisena liiketoimintaympäristönä. Aihetta avaavat myös toimitusjohtaja Tero Vauraste Arctia Oy:stä ja turvallisuuspäällikkö Markus Kärkkäinen Valmet Automotivesta. Tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava valottaa turvallisuusalan tulevaisuuden näkymiä ja puhuu murrosajasta, älykkäästä ympäristöstä ja turvallisuuden haasteista. Lisäksi Suomen Palopäällystöliitto järjestää Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaarin. Tilaisuuden puheenjohtajana on Juhani Carlson. Avauspuheenvuoron pitää kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäministeriöstä ja puheenvuoron jälkeen asiasta keskustellaan paneelissa, jossa keskusteluun osallistuvat Nergin lisäksi neuvotteleva virkamies Merja Rapeli Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja pelastusjohtaja Jaakko Pulkkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta.



Keskiviikkona 27.9. Finnsecurity ry:n seminaarin Turvallisuus liiketoiminnan tukena avaa toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää. Seminaarissa toimitusjohtaja Juha Uskali Zenitel Oy:stä puhuu turvallisuusjärjestelmistä, puheenjohtaja Risto Haataja Centry Globalista turvaongelmien ratkaisuista maailmalla ja turvallisuuspäällikkö Mats Fagerström Helen Oy:stä liiketoiminnan jatkuvuudesta ja turvainvestointien yhteydestä.



Maailmalla tapahtuneista terroristi-iskuista opittuja asioita kokoaa englantilainen turvallisuuskonsultti Jeff Martin puheenvuoroonsa Attacks in the UK – lessons learned? Päivän viimeisessä ohjelmassa otettaan kantaa vapaan liikkuvuuden vaikutuksista rikollisuuteen. Omia näkökantojaan tuovat esille johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry:stä, komisario Kai Lakio Keskusrikospoliisista, Associate Director Henrik Moll Control Risksistä Tanskasta sekä kansanedustaja Kari Tolvanen. Karhusen aiheena on Rautaa rajalle – vaikka perämoottoreina! Lakio puhuu virtuaalirahasta ja rikostorjunnasta. Mollin aiheena on Radicalisation challenging crime prevention ja Tolvasen aiheena kotouttamisen haasteet.



Messukeskus järjestää FinnSec-messut tiistaista keskiviikkoon 26.–27.9.2017 klo 9-17 Messukeskuksessa Helsingissä Finnsecurity ry:n toimeksiannosta yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään FinnSec Areenan ohjelman lisäksi tiistaina 26.9. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin Asumisen turvallisuus muuttuvassa ympäristössä -seminaari ja Työturvallisuuskeskuksen TTK Parempi työ -seminaari sekä Suomen Palopäällystöliiton Erityisryhmien asumisen paloturvallisuus -seminaari. Kaikki FinnSec-messujen ohjelma on alan ammattilaisille veloituksetonta. Tapahtumaan voi rekisteröityä veloituksetta www.finnsec.fi Sivuilta löytyy FinnSec-messujen ohjelma kokonaisuudessaan.

FinnSec-messut järjestetään samanaikaisesti uuden Cyber Security Nordic -tapahtuman sekä Kiinteistö-messujen ja Avita – Audiovisual Expon kanssa. Vuonna 2015 tapahtumakokonaisuudessa vieraili 15 000 ammattilaista, joista lähes 9000 tutustui FinnSec-messuihin. FinnSec-messuilla on esillä yritysturvallisuus ja sähköiset turvallisuusjärjestelmät sekä palo- ja pelastustoimi ja työturvallisuus. Kyberturvallisuus-yritykset ovat mukana Cyber Security Nordic -tapahtuman näyttelyssä, johon FinnSec-messujen kävijöillä on myös vapaa sisäänpääsy.

