FinNuclear ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu ydinvoimainsinööri Harri Varjonen

Harri Varjonen on toiminut vuodesta 2014 lähtien Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n ydinvoimainsinöörinä (kunnossapito) Wienissä, Itävallassa. Varjosen päävastuussa IAEA:lla on ollut ydinvoimalaitosten vuosihuoltojen optimointi, kunnossapidon johtaminen ja kehittäminen, seka erilaisten tarkastus- ja hitsausmenetelmien dokumenttien valmistelu sekä tiivis yhteistyö IAEA:n eri jäsenvaltioiden kanssa. Varjonen päätti työsuhteensa IAEA:lla 30.6.2023 saatuaan paikan FinNuclear ry:n uutena toiminnanjohtajana.

Varjonen on kokenut koneinsinööri, jolla on yli 30 vuoden työhistoria eri työtehtävistä kunnossapidon alueella, joista reilut 20 vuotta ydinvoimateollisuudessa ja viimeiset 9 vuotta IAEA:lla. IAEA:n lisäksi hän on työskennellyt muun muassa kaksitoista vuotta kunnossapidon parissa Teollisuuden Voima Oyj:ssä. Varjosen osaamisalaan kuuluvat ydinvoimalat ja niiden kunnossapito ja kunnossapidon suunnittelu. Varjonen on valmistunut insinööriksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta eli Porin Teknillisestä Oppilaitoksesta vuonna 1995.

”Ydinvoima toimiala on kokenut sekä Suomessa että kansainvälisesti merkittävän uuden tulemisen fossiilivapaana energianlähteenä. Uuden toiminnanjohtajan Harri Varjosen myötä FinNuclear ry saa kokeneen osaajan suomalaisen ydinvoimateollisuuden edistämiseksi sekä kotimaassa että ulkomailla”, kertoo FinNuclear ry:n hallituksen puheenjohtaja Tarmo Pipatti.

FinNuclear ry on ydinenergia-alalla toimivien yritysten vuonna 2011 perustama valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yleisiä toimintaedellytyksiä, osaamisen kehittämistä, kansainvälistä osaamista ja tunnettuutta toimialaan kytkeytyvissä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä. Lisäksi FinNuclear edistää Suomeen kertyneen alan huippuosaamisen vientiä, jolla voidaan turvata vakaa ja hiilineutraali energiantuotanto. Jäsenyritysten verkoston tarjonta kattaa laajasti toimialaa sekä ydinvoimalaitosten koko elinkaaren, kuten laitosten suunnittelun, luvituksen, rakentamisen, kunnossapidon, laitosmuutokset, polttoainekierron, ydinjätehuollon, käytöstäpoiston, sekä näihin liittyvän tutkimustoiminnan.