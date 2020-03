Finnvera rekrytoi vuokratyövoimaa hakemusruuhkan purkamiseksi

Finnveralla mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta merkittävästi – asiakastyöhön varataan lisäresursseja 16.3.2020 08:29:10 EET | Tiedote

Finnveralla on hyvät valmiudet vastata koronaepidemian myötä lisääntyvään rahoituskysyntään. Pk-yritysten rahoitusta on mahdollisuus kasvattaa. Laissa rahoitukselle oleva valtuusraja on 4,2 miljardia euroa, josta tällä hetkellä käytössä on noin 2 miljardia euroa.