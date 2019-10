Finnveran Maat ja markkinat -katsaus: Ahdinkoon ajautunut Argentiina sai ulkomaiset rahoittajat paniikkiin – Aasiassa kasvu jatkuu

Finnvera alkaa julkaista eri markkinoita suomalaisen viennin näkökulmasta luotaavaa Maat ja markkinat -katsausta. Ensimmäinen katsaus keskittyy Aasiaan ja toisaalta Latinalaiseen Amerikkaan. Aasian markkinoilla kasvu jatkuu. Argentiinassa poliittinen epävarmuus on romahduttanut luottamuksen maan talouteen, mikä vaikuttaa myös suomalaisten vientiyritysten mahdollisuuksiin Argentiinassa. OECD-maiden vientitakuulaitokset pudottivat Argentiinan äskettäin heikoimman maksukyvyn luokkaan.

Finnvera seuraa maan tilannetta tarkasti, eikä tällä hetkellä myönnä uusia pitkiä vientitakuita Argentiinaan suuntautuvaan vientiin. Lyhyen maksuajan remburssien takaaminen on vielä tapauskohtaisesti mahdollista. Syksyn 2019 presidentinvaaleja odotellessa poliittinen epävarmuus on romahduttanut luottamuksen talouteen. Peronistien paluu valtaan on alkanut näyttää hyvin mahdolliselta.

–Maan pelätään kääntyvän takaisin entiseen, suljetun ja populistisen politiikan suuntaan. Argentiina on aiemminkin aiheuttanut kansainvälisille sijoittajille luottotappioita ja sen velkoja on jouduttu useaan otteeseen uudelleenjärjestelemään, kertoo Latinalaiseen Amerikkaan erikoistunut aluepäällikkö Mika Relander.

–Esivaalien tulos laukaisi pelot ja sai ulkopuoliset rahoittajat kenties jopa ylireagoimaan tilanteeseen, jolloin lainahanat herkästi sulkeutuvat. Valuutansiirtorajoituksien asettaminen ei ainakaan paranna markkinoiden luottamusta uutta hallintoa odotellessa.

Suomalaista metsäteollisuuden vientiä paljon Latinalaiseen Amerikkaan

Vuoden 2018 lopussa Finnveran voimassa olevista vastuista ja sitovista tarjouksista 11 prosenttia oli Etelä- ja Keski-Amerikassa, ja Finnveran kaikista metsäsektorin vastuista yli 70 prosenttia Latinalaisessa Amerikassa. Alueen suurimmat vastuumaat ovat Brasilia, Chile ja Uruguay.

– Brasilia on iso markkina. Instituutioita pidetään vahvoina, vaikka poliittiset skandaalit ovat hyydyttäneet talouskasvun, Relander toteaa.

Muut maat: Kaukainen Aasia kiinnostaa

Kiina ja Aasian vientimarkkinat ovat suomalaisyrityksille kaukaisen kiinnostuksen kohteita. Finnveran ja Keskuskauppakamarin teettämässä vientikaupan rahoitusbarometrissa uusia kohdemaita kartoittavista vientiyrityksistä 7 prosenttia kertoi suunnittelevansa viennin käynnistämistä Kiinaan tai Japaniin. Aasia maanosana kiinnosti 6:ta prosenttia yrityksistä. Kiinan mainitsi tärkeimmäksi vientimaaksi vajaa viidennes kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä.

Suomalaiset yritykset pärjäävät kertomansa mukaan Kiinassa verraten hyvin ja näkevät maassa merkittävää kasvupotentiaalia liiketoiminnalleen. Varsinkin cleantech- ja ict-aloilla näkymät ovat hyvät, mutta vaativat paikallisten markkinoiden tuntemusta ja pitkäjänteistä työtä asiakassuhteiden rakentamisessa.

Kiinassa ei automaattisesti ole ulkomaisen rahoituksen kysyntää toisin kuin länsimaissa, missä viennin rahoitustapojen käyttö on arkipäivää ja missä ostajayritykset usein itse kysyvät viejältä rahoitusjärjestelyä. Vientitakuiden tukeman vienninrahoituksen hyötyjä (ECA-rahoitus) täytyy selventää kiinalaisille, sanoo Latinalaisen Amerikan ohella Kiinaa seuraava Mika Relander. Rahoituksen tarjoaminen suomalaisviejän toimesta saattaa hyvinkin antaa viejälle kilpailuetua.

Nousevia markkinoita ovat myös muun muassa Vietnam ja Bangladesh, joissa molemmissa vuotuinen talouskasvu on 6 prosentin tasolla. EU:n ja Vietnamin allekirjoittama vapaakauppasopimus tullee voimaan alkuvuonna 2020 ja hyödyttää myös suomalaisia yrityksiä.

Suomalaisten vientiyritysten kiinnostus Bangladeshia kohtaan on kasvanut viime vuosina ja on näkynyt myös Finnveran palvelujen kysynnässä

Vientitakuulaitosten rooli kasvaa epävarmuuden noustessa

Finnveran puolivuosikatsauksen mukaan viennin rahoituksen kysyntä kasvoi alkuvuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Kysynnän kasvu kertoo paitsi suomalaisten vientiyritysten aktiivisuudesta, myös epävarmuuden lisääntymisestä maailmantaloudessa. Vientitakuulaitosten rooli vientikauppojen rahoittamisessa kasvaa tyypillisesti taloudellisten ja poliittisten epävarmuustekijöiden noustessa.

Suomen virallisena vientitakuulaitoksena Finnveran tehtävä on huolehtia kilpailukykyisellä vienninrahoitusjärjestelmällä siitä, että suomalaisten vientitoimialojen kehitysmahdollisuudet ovat vähintään samalla tasolla kuin kilpailijamaissa.

