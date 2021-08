Finnveras finansiering till små och medelstora företag återgick i början av året till normal nivå i Södra och Mellersta Österbotten – i Österbotten är efterfrågan på finansiering fortfarande livligare än normalt

Etelä-Suomessa Finnveran rahoitus edelleen vuotta 2019 korkeammalla - Investoinnit kasvussa, omistajanvaihdosbuumi jatkuu Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa 27.8.2021 10:15:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen alueella Finnveran rahoitus palasi alkuvuonna lähemmäksi koronakriisiä edeltänyttä tilannetta vuoden 2020 kysyntäpiikin jälkeen. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 kotimaan rahoitusta alueen yrityksille yhteensä noin 238 miljoonaa euroa (374). Kaikissa alueen maakunnissa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, pk-yritysten rahoitus oli edelleen alkuvuotta 2019 korkeammalla tasolla. Myös rahoituksen keskikoko on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Finnveran rahoitus kohdentuu entistä enemmän investointeihin ja omistajanvaihdoksiin, jotka nousivat Etelä-Suomen alueella ennätystasolle. Toimialoista teollisuuden osuus rahoituksesta on merkittävin. Matkailun osuus Finnveran rahoituksesta on palannut normaalitasolle. Etenkin Helsingissä ja Etelä-Karjalassa matkailun tilanne jatkuu osittain haastavana.