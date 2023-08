Fira rakentaa Hyökyvuoren pysäköintitalon Espoon kaupungille

Osoitteeseen Merivirta 12 rakentuva betonielementtirakenteinen pysäköintitalo on viisikerroksinen, pääosin kylmä rakennus, jossa on 362 parkkipaikan lisäksi yhdeksän paikkaa liikuntaesteisille. Pysäköintitalon julkisivu on peltiä ja rakennus on kooltaan noin 10 000 bruttoneliötä. Pysäköintitalon tulevat käyttäjät ovat lähialueen asunto-osakeyhtiöiden asukkaita.

− Osana Kivenlahden keskuksen uudistumista nykyistä kenttäpysäköintiä sijoitetaan tilankäytöllisesti tehokkaampiin pysäköintitaloihin mahdollistamaan alueen kehittyminen. Nyt toteutettava katettu pysäköintirakennus edustaa modernia kaupunkipysäköintiä antaen käyttäjille sääsuojatut autopaikat, kertoo projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

Firan ratkaisukehityksen toimintamallin avulla hankkeelle varmistettiin kilpailukykyinen hinta ja optimaalinen toteutus. Ympäristönäkökohdat huomioidaan rakentamisen eri vaiheissa noudattaen Firan ympäristöjohtamisen prosessia. Kohteelle toteutetaan hiilijalanjälkilaskenta ja lisäksi tontilla sijaitsee suojeltavia puita.

− Kohdetta tulee rakentamaan Firan kokenut ja osaava tiimi. Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä ja siitä, että pääsemme tuomaan vankan osaamisemme hankkeeseen, toteaa Firan toimitilarakentamisen työpäällikkö Jyrki Latvala.

Firalla on pitkä kokemus pysäköintilaitosten suunnittelusta ja rakentamisesta. Kymmenen viime vuoden aikana Fira on rakentanut kaikkiaan 20 pysäköintitaloa ja rakenteilla on parhaillaan neljä.