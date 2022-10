Fira suunnittelee Espoon Kivenlahteen ryhmärakennuttamiskohdetta – asukkaat pääsevät suunnittelemaan kotinsa itse

Edes alustavaa asuntojakaumaa ei ole päätetty, vaan asuntokoot muodostuvat täysin ryhmärakennuttajien omien toiveiden mukaisesti. Kivenlahden Kuohuksi nimetty hanke onkin poikkeuksellinen tulevien asukkaiden laajojen vaikutusmahdollisuuksien vuoksi.



− Omia toiveita vastaavan kodin löytäminen on jokaisen asuntoa etsivän unelma. Rakentamisen ja asumisen uudistajana Fira haluaa tarjota ihmisille enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, ja se on myös tämän hankkeen keskeinen tavoite. Tulevat asukkaat pääsevät vaikuttamaan paitsi oman kotinsa kokoon ja pohjapiirrokseen, myös tulevan kotitalonsa arkkitehtuuriin ja yhteisiin tiloihin. Kivenlahden ryhmärakennuttamishanke on konseptina täysin poikkeuksellinen ja odotan suurella mielenkiinnolla, millaista kiinnostusta hanke herättää, sanoo Firan asuntorakentamisen palveluista vastaava johtaja Heikki Ruski.



Firalla on aiempaa kokemusta onnistuneista ryhmärakennuttamishankkeista Helsingin Sompasaaresta, Jätkäsaaresta, Koskelasta ja viimeisimpänä Postipuistosta. Kivenlahden hankkeen toteutuminen riippuu siitä, herättääkö ennakkomarkkinointivaihe riittävästi kiinnostusta. Päätökset ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamisesta tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.



Fira tarjoaa tuleville asukkaille asiantuntevaa apua omia toiveita vastaavan kodin suunnitteluun. Oma koti on toki mahdollista valita myös lukuisten valmiiden asuntopohjien joukosta.



− Suunnittelijamme ja asiakaspalvelutiimimme auttavat jokaista asukasta valitsemaan omaan kotiinsa sellaiset ratkaisut, jotka ovat toimivia ja vastaavat asukkaan unelmia mahdollisimman pitkälle. Hyödynnämme Firan asuntokirjastojen ratkaisuja, joiden avulla varmistamme suunnitteluratkaisujen toimivuuden, kustannustehokkuuden ja toteutettavuuden. Asuntokirjasto tarjoaa tuleville asukkaille suuren määrän muuntelumahdollisuuksia, sillä huolellisesti suunnitelluista asuntopohjista löytyy monia erilaisia kokoja ja pohjavariaatioita. Olen äärimmäisen innoissani tästä hankkeesta, sillä tämä vie asuntokehittämisen aivan konkreettisesti kohti palveluhenkistä vuorovaikutusta, kuvailee Firan ilmiörakentaja, arkkitehti SAFA Tero Vanhanen.



Kivenlahden tontti sijaitsee erinomaisella paikalla aivan tulevan metroaseman vieressä. Alue kehittyy tulevaisuudessa voimakkaasti, ja merellisyys ja luonnonläheisyys ovat alueella läsnä.

Faktoja hankkeesta: